“Lo prenderemo”: salti di gioia per i tifosi dell’Inter, annuncio di mercato

L’Inter si prepara alla prossima sessione del mercato: oltre a Dybala, il club proverà a prendere un altro specifico giocatore.

Ha le idee chiare l’Inter, in vista della prossima sessione del mercato. In avanti il sogno è Paulo Dybala che, nella rosa nerazzurra, andrà a prendere il posto di Alexis Sanchez che verrà lasciato libero di scegliersi la propria prossima destinazione. L’amministratore delegato Beppe Marotta ha già provveduto ad intensificare i contatti con l’agente dell’argentino, finito intanto nel mirino dell’Atletico Madrid e del Manchester United.

Il trequartista è attratto dall’idea di rilanciarsi in maglia nerazzurra dopo la delusione vissuta quest’anno con la maglia della Juventus ma prenderà una decisione definitiva soltanto più avanti. La lista della spesa comprende pure un’alternativa a Edin Dzeko, che a 36 anni difficilmente potrà continuare ad avere un ruolo di primo piano nello scacchiere tattico di Simone Inzaghi.

I riflettori, in particolare, sono puntati su Gianluca Scamacca che il Sassuolo farà partire in cambio di un’offerta da almeno 45 milioni. Ma non finisce qua: l’intenzione, infatti, è quella di operare anche a centrocampo al fine di regalare all’allenatore un giocatore di qualità capace di far rifiatare, quando necessario, lo stacanovista Marcelo Brozovic (40 presenze complessive e e 3.362 minuti totali).

Inter, caccia aperta al vice Brozovic: la conferma di Inzaghi

A confermarlo è stato oggi Inzaghi, durante la conferenza stampa di presentazione del ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan. “Probabilmente, parlando con la dirigenza, prenderemo qualcuno. Vedremo a fine stagione” le parole dell’allenatore. Il quale, in assenza del croato, ha alternato in cabina di regia Nicolò Barella, Arturo Vidal e Matias Vecino senza particolari fortune.

Il nome principale è quello di Leandro Paredes, il cui contratto con il Paris Saint Germain scadrà a giugno 2023. Marotta è pronto a mettere sul piatto 15 milioni netti al fine di ottenere il “sì” dei francesi e a proporre all’argentino un contratto di 4 anni a 5 milioni. La trattativa, come riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, può sbloccarsi nel giro di poco tempo. Occhio inoltre a Kristjan Asllani, divenuto in queste settimane il faro dell’Empoli.