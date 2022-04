Juventus, salti di gioia per Allegri: esultano anche i tifosi

La Juventus prepara la semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina. Massimiliano Allegri ritrova finalmente un titolare.

La Juventus di Massimiliano Allegri deve archiviare il mezzo passo falso con il Bologna di Sinisa Mihajlovic nell’ultimo turno di campionato. Il club bianconero lavora già per il prossimo match, la gara di ritorno di Coppa Italia contro la Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Il club bianconero non si è fermato nemmeno a Pasqua e Pasquetta. Già nella giornata di ieri, infatti, l’allenatore della Juve ha diretto una seduta di allenamento mattutina allo Juventus Training Center.

Juventus, Allegri ritrova de Ligt contro la Fiorentina

In vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia, la Juve di Allegri prepara il match per approdare in finale. Dopo l’1-0 nella gara di andata, servirà tenere a bada le incursioni in attacco del reparto offensivo dei viola di Italiano che stanno vivendo un buon momento in campionato.

Anche questa mattina, così come ieri, la Juve si è ritrovata alla Continassa per preparare la gara che non potrà essere sbagliata per alcun motivo. Dopo un avvio incentrato sulla fase difensiva e sulla gestione del pressing, così come riportato dal sito ufficiale della Juventus, il gruppo squadra ha lavorato sulle conclusioni su cross. Il portale ‘Tuttomercatweb’, inoltre, riferisce della presenza in gruppo di Matthijs de Ligt. Il difensore olandese ha regolarmente lavorato con il resto dei compagni e sembra aver recuperato dal disturbo intestinale dei giorni scorsi. Per questo motivo è plausibile immaginarlo regolarmente a disposizione per la gara di Coppa Italia.