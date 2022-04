Mourinho, l’episodio è da mani nei capelli: succede in Napoli-Roma

Doccia gelata per Mourinho e la sua Roma: l’episodio è una vera e propria beffa per lo Special-One, è successo contro il Napoli.

Napoli-Roma non è mai una partita come le altre. Figuriamoci quando in palio c’è sia la lotta Scudetto che quella per la Champions League. È una sfida al veleno (tecnicamente parlando), quella tra Mourinho e Spalletti, che si sono dati appuntamento al Maradona per svoltare ciascuno la propria stagione.

Anche perché, in casa Roma, la gara col Napoli è l’avvio di un aprile-maggio che si prospetta complicatissimo. Non solo la gara di Fuorigrotta, ma anche e soprattutto la difficile gara con l’Inter (a San Siro) e il doppio confronto in Europa League contro il Leicester City.

Due gare dove il tecnico lusitano dovrà attingere a tutte le proprie risorse. Anche se, già dalla sfida contro i nerazzurri, lo Special-One sarà costretto a dover fare a meno di Nicolò Zaniolo.

Napoli-Roma, giallo per proteste a Zaniolo: era diffidato, che beffa per Mourinho

Il fantasista della Roma, infatti, è stato ammonito per proteste al 66′. Un giallo francamente evitabile per il giovane numero 22, che si è lamentato oltremodo con l’arbitro Di Bello per un contatto giudicato come gioco pericoloso ai danni di Mario Rui.

Una vera e propria beffa per Mourinho, che adesso dovrà rinunciare a Zaniolo in vista della super sfida con l’Inter. Il talento ex nerazzurro era in diffida e con questa ammonizione sarà costretto a restare a casa, per il big match di San Siro.

Una brutta ‘tegola’, dunque, per la Roma, che è al momento sotto anche al Maradona. Non solo l’ex Inter è stato ammonito ‘fatalmente’, ma ha anche chiesto il cambio per infortunio al minuto numero 85′. Al suo posto Afena-Gyan.