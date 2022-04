Napoli, doccia gelata per Spalletti: l’ufficialità è una mazzata

Brutte notizie per il Napoli di Spalletti dal match contro la Roma. L’ufficialità è una vera e propria mazzata per il tecnico e per i tifosi.

Il Napoli continua la sua rincorsa alle milanesi in questo concitato finale. Oggi contro la Roma gli azzurri si giocano buona parte delle speranze Scudetto. Ma una brutta notizia rischia di complicare i piani del tecnico Luciano Spalletti in vista del complicato rush finale che attende gli azzurri.

Il cartellino giallo rimediato durante il primo tempo contro la Roma costa caro a Kalidou Koulibaly che salterà il prossimo match. Il difensore senegalese era infatti in diffida e l’ammonizione gli farà saltare il match contro l’Empoli.

Koulibaly è stato punito dal direttore di gara Di Bello per un intervento vigoroso ai danni di un calciatore della Roma. Koulibaly è infatti entrato in maniera troppo vigorosa, trascinato anche dalla foga agonistica a seguiti di due interventi precedenti effettuati in maniera regolare.

Napoli, contro l’Empoli senza Koulibaly

Il Napoli, che ha già diversi problemi di infortuni e di indisponibili, dovrà quindi fare a meno del suo miglior difensore in vista della trasferta di Empoli. Un match sulla carta non impossibile, ma che comunque nasconde diverse insidie.

L’unica consolazione per gli azzurri e per il tecnico Luciano Spalletti è che Koulibaly mancando contro l’Empoli sarà sicuramente disponibile per la partita casalinga contro il Sassuolo. Il tecnico del Napoli dovrà quindi reinventare solo momentaneamente la difesa, in vista del recupero del senegalese per il rush finale Scudetto.