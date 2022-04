Napoli-Roma, la sfortuna torna ad abbattersi: la tegola è pesantissima

Napoli-Roma, la sfortuna torna ad abbattersi sul Maradona: la tegola è pesantissima, adesso è emergenza per il tecnico.

Match pesantissimo al Maradona. Sia per la lotta Scudetto, sia per la lotta Champions League. Il Napoli non vuole perdere il treno per il titolo, nella speranza di restare in scia delle milanesi e fare di un sol boccone la Roma. I giallorossi, dalla loro, credono nel quarto posto e vogliono dare fastidio alla Juventus sino all’ultima giornata disponibile.

Al primo tempo, però, il risultato recita 1-0 per gli azzurri. Dopo un rigore che ha fatto discutere il popolo del web, la formazione di Spalletti è in vantaggio grazie al penalty trasformato dal capitano Lorenzo Insigne.

Una rete che ha un po’ smorzato l’animo corsare della Roma, anche se la formazione di Mourinho sta crescendo di ritmo e di colpi con il passare dei minuti. E la tegola che ha colpito il Napoli in avvio di secondo tempo rischia di cambiare lo scenario in campo.

Napoli-Roma, si ferma Lobotka: la tegola è pesantissima per Spalletti

Al 56′, infatti, Luciano Spalletti è stato costretto a sostituire Stanislav Lobotka. Il regista slovacco ha richiamato l’attenzione della panchina degli azzurri, dopo aver sentito un dolore al flessore della coscia. Un problema reiterato per l’ex Celta Vigo, che quest’anno è stato spesso costretto a fare i conti con la sfortuna.

La stessa sfortuna che sembra essere tornata ad abbattersi sul Napoli: dopo i tanti infortuni subiti durante la stagione, Spalletti dovrà incrociare le dita per le condizioni di Lobotka. La speranza del tecnico di Certaldo è che il suo mediano non debba essere costretto ad un lungo stop.

Anche perché, già dalla prossima contro l’Empoli, gli azzurri dovranno fare a meno di Kalidou Koulibaly. Il forte centrale africano ha rimediato un cartellino giallo nella sfida con la Roma, che gli costerà la diffida per la prossima partita di campionato.