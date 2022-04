Roma, salti di gioia per Mourinho: la notizia è una manna

Dopo il pareggio contro il Napoli, arriva una buonissima notizia per Mourinho e la sua Roma: l’annuncio è una manna per lo Special-One.

Il pareggio contro il Napoli è stato preziosissimo. Magari non avrà significato molto per la classifica della Roma, ma ha significato tantissimo per il morale e per il momento di forma dei giallorossi. Mourinho continua a macinare punti e il mirino sul quarto posto resta puntato.

Anche perché le prossime settimane saranno settimane molto delicate per i capitolini. Settimana prossima ci sarà la trasferta di San Siro, dove la Roma sarà chiamata ad un difficile confronto con l’Inter di Simone Inzaghi. E poi, il primo atto del doppio confronto di Conference League, contro il Leicester City.

Due gare dove Mourinho sarà chiamato ad attingere il massimo dalla propria rosa, nella speranza di non subire altri ostacoli dalla cattiva sorte. In primo piano, le condizioni di Nicolò Zaniolo, uscito malconcio dalla sfida del Maradona.

Roma, c’è l’annuncio di Zaniolo: salti di gioia per Mourinho

Nel finale di gara contro il Napoli, il fantasista giallorosso ha abbandonato il terreno di gioco per un problema fisico. Grande apprensione tra lo staff di Mourinho e i tifosi della Roma, che hanno visto Zaniolo alzare bandiera bianca con un’espressione molto preoccupante.

A far tirare un sospiro di sollievo a tutti, però, è lo stesso calciatore. Attraverso i propri social, il romanista ha annunciato: “Piccola storta, assolutamente nulla di grave! Bellissima partita!”. Poche parole, ma che fanno saltare di gioia lo Special-One e il resto della ciurma giallorossa.

Per quanto Zaniolo sarà comunque costretto a saltare la sfida con l’Inter (poiché diffidato), sapere che non dovrà stare fermo ai box è una buonissima notizia per la Roma. Le prossime settimane saranno cruciali per la stagione dei capitolini e Mourinho non vuole perdere pezzi. In particolare, quelli da novanta.