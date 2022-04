Chelsea, addio Lukaku: Tuchel lancia l’assist a Marotta

Thomas Tuchel, in conferenza stampa, non si trattiene su Lukaku e lancia l’assist a Marotta e all’Inter: “Non scatta la scintilla”

Passano i mesi ma non passa il momento che sembra rendere sempre più complicata la relazione tra il Chelsea e Romelu Lukaku. Il belga non sembra essersi infatti mai del tutto integrato tra le file dei Blues. E sembra aver perso quella confidenza con il gol che l’aveva in precedenza contraddistinto, specialmente nella sua esperienza all’Inter. L’assist a Marotta, questa volta, l’ha lanciato allora direttamente Thomas Tuchel.

Thomas Tuchel, tecnico del Chelsea e dello stesso Romelu Lukaku, non ha fatto mai più di tanto mistero delle difficoltà riscontrate dall’attaccante nell’adeguarsi al gioco già proposto da tempo dalla sua squadra.

Le parole provocatorie di Lukaku, rilasciate qualche tempo fa, hanno provocato un vero e proprio scossone. Le non convocazioni da parte del tecnico e i pochi gol trovati fin qui (solamente 12, in tutte le competizioni) non hanno di certo agevolato la situazione. In vista del match che il Chelsea disputerà domani contro l’Arsenal, Tuchel ha parlato proprio dell’attaccante ex Inter in conferenza stampa.

Calciomercato Inter, ancora un assist per Marotta su Lukaku: Tuchel parla così in conferenza

Thomas Tuchel, in conferenza stampa con il Chelsea, ha voluto ancora una volta tornare a parlare di Romelu Lukaku. Parole, le sue, che sono arrivate sulle spalle del centravanti come macigni: “Non scatta la scintilla. Gli manca. Avrebbe potuto giocare titolare contro il Crystal Palace dal momento che Havertz ultimamente ha giocato molto ma dopo l’infortunio non è nella forma migliore. Non voglio certamente puntargli il dito contro, ma questo è un dato di fatto“.

Una scintilla che, oltre che in Romelu Lukaku, sembrerebbe effettivamente non essere mai fino in fondo scattata anche per il club verso di lui. Il belga avrebbe così già, nelle scorse settimane, fatto comprendere all’Inter di essere disposto a fare ritorno a Milano per ritrovare lo scettro e la corona che i tifosi nerazzurri gli avevano attribuito. Ma ora è stato in fin dei conti lo stesso Tuchel a mostrare le crepe di un rapporto sull’orlo della rottura. Rottura su cui l’Inter resta certamente in agguato per comprendere se e quando eventualmente poter agire.