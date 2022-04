Fiorentina, pessima notizia: grave infortunio per il titolare

Italiano, tecnico della Fiorentina, dovrà fronteggiare un’assenza pesante in questo finale di stagione: diagnosi molto pesante per i viola

La Fiorentina non vuole scendere dal treno delle prime della classe. In Serie A nessuna squadra ha fatto meglio della formazione di Vincenzo Italiano nelle ultime cinque di campionato. Tredici punti che hanno portato i viola a condividere la sesta posizione con la Lazio, a soli due punti di distanza dalla Roma.

A poche ore dalla semifinale di ritorno con la Juventus, i gigliati hanno però ricevuto una notizia negativa in vista del finale di stagione. Una tegola che condizionerà i pani di Italiano.

Il tecnico, che già ha dovuto adattarsi all’addio di Dusan Vlahovic, dovrà adesso sopperire ad un’importante defezione.

Fiorentina, diagnosi terribile per Castrovilli: stagione chiusa in anticipo per il numero dieci viola

Il report medico su Gaetano Castrovilli è impietoso. Come comunicato dal giornalista Andrea Giannattasio, il centrocampista della Fiorentina ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore, del legamento collaterale mediale e del menisco esterno del ginocchio sinistro.

Il calciatore si sottoporrà ad intervento chirurgico ricostruttivo nei prossimi giorni. La sua stagione è già terminato. Castrovilli salterà però anche i primi mesi della prossima. Una brutta notizia per i viola e per il tecnico Vincenzo Italiano che dovrà ora trovare delle contromosse immediate per non soffrire la sua assenza.

Il centrocampista di Canosa di Puglia è riuscito a trovare la continuità che gli era mancata in precedenza durante quest’annata. Dopo una prima parte tribolata, Castrovilli ha offerto il meglio di sé da dicembre in poi. Ora però dovrà mordere il freno in attesa di ripartire.

In questo finale, i gigliati, dopo la semifinale di ritorno con la Juventus, dovranno ancora giocare contro Salernitana, Udinese, Milan, Roma, Sampdoria e i bianconeri di Massimiliano Allegri. Un calendario impegnativo in cui la squadra viola non può permettersi il lusso di abbassare il piede dall’acceleratore.