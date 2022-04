L’ex campione scende in politica: c’è l’annuncio, vuole diventare presidente

Sorpresa in Paraguay, l’ex portiere scende in campo ma stavolta per il proprio Paese: ecco cos’ha scelto per il proprio futuro il paraguaiano

L’impegno politico, da portare avanti all’interno di un partito indipendente, è volto dunque alle elezioni che si terranno nel suo paese nel 2023. La volontà è quella di combattere la corruzione presente tra le file della politica paraguaiana e di scendere in campo mettendoci il proprio volto. Così come lui stesso ha avuto modo di affermare.

Secondo quello riferito ai media locali, il paraguaiano ha degli obiettivi bene precisi: “La nostra volontà è quella di fondare un partito indipendente. Un partito che possa essere una possibilità diversa per il popolo paraguaiano”. “Il nostro gruppo – ha continuato l’ex calciatore – non farà accordi con altri che sono collusi con quello che è il sistema politico di oggi. Il lancio ci sarà entro la fine di aprile. Così la gente non vedrà né capi, né uomini d’affari ma neanche padroni che lo gestiscono. Voglio solamente far crescere il Paese. Voglio dare ai giovani e a chi verrà dopo una vita migliore dell’attuale, cancellando la corruzione e l’impunità attuale”.