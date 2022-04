Milan, quindici giorni per la svolta: addio eccellente, può lasciare il club

Investcorp sta per acquisire il Milan e ci saranno grosse novità per i rossoneri, anche nella gestione dei nomi e delle gerarchie fra i dirigenti.

Quindici giorni potrebbero essere sufficienti affinché il Milan possa passare da Elliot a Investcorp. I due gruppi sono a lavoro incessantemente per negoziare i termini dell’acquisizione del passaggio di proprietà. Come rivelato su Twitter dall’ambasciata del Bahrain nel Regno Unito, si lavora sulla base di 1,1 miliardi di dollari. L’account ha poi cancellato il post in serata, ma ormai i dettagli si erano già diffusi.

Dalle prime informazioni in circolazione si evidenzia già il grande entusiasmo da parte del nuovo fondo, che intende proseguire nel cammino di rilancio del Milan, avviato da Elliot. Ciò non riguarderà solamente l’ambito sportivo, bensì anche quello commerciale.

Investcorp erediterà un esempio virtuoso di società e lo perseguirà, apportando tuttavia delle modifiche per ciò che riguarda l’organigramma societario.

Milan, in 15 giorni cambia la società: Investcorp pronto alla firma e anche alle prime novità

Come riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, l’ambizione del nuovo fondo sarà quella di rilanciare il Milan non soltanto in Serie A, come già sta accadendo, ma anche in campo europeo. In Champions League i rossoneri dovranno essere protagonisti e d’altronde è inevitabile costruire un tale percorso, dopo aver investito un miliardo di euro per acquistare la società. In tal senso, ancora da capire è se Mohammed Bin Mahfoodh Alardhi, al vertice di Investcorp dal 2015, avrà o meno un ruolo operativo all’interno del club.

Al di là delle succulente novità, non mancheranno scossoni. Pare, infatti, che l’amministratore delegato Ivan Gazidis possa lasciare il club, avendo un legame professionale e di stima con Elliot ormai da diversi anni. Il tutto si deciderà nelle prossime due settimane, periodo in cui Investcorp avrà ancora l’esclusiva nella trattativa, e dovranno bastare per le due diligence e l’analisi dei conti. La sensazione è che saranno sufficienti e per Elliot l’addio è già cominciato.