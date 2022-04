“Vogliono liberarsene”: PSG, dopo un solo anno sarà già addio al big

La decisione del PSG su uno degli acquisti fatti la scorsa estate. Sarà addio al termine della stagione? Il club non vuole saperne

Il Paris Saint Germain ha vissuto una stagione molto particolare, dove le critiche non sono state di certo poche. L’eliminazione dalla Champions League, ad esempio, è stato uno dei momenti peggiori per la squadra di Mauricio Pochettino che ha dovuto cosi subire la furia dei tifosi che ha toccato l’allenatore quanto i giocatori. Uscire con una squadra fatta di campioni del calibro di Messi e Neymar di sicuro non ha fatto piacere alla piazza parigina che si aspettava molto di più.

Certo, il campionato resta assolutamente un obiettivo più che perseguibile ed anzi pare ormai davvero difficile che il PSG possa lasciarsi scappare il titolo. Lo sguardo, però, è già rivolto alla prossima stagione. Ci sono tanti dubbi su quello che sarà il futuro, a cominciare dalla direzione tecnica ma anche da quelli che saranno gli elementi che resteranno nella rosa parigina.

PSG, il club vuole liberarsi di Sergio Ramos: la situazione

Un mercato sontuoso, quello fatto la scorsa estate dal club parigino, che però non ha portato i grandi risultati auspicabili con una rosa che conta al suo interno giocatori come Messi, Mbappè, Neymar, Donnarumma e compagni. E cosi qualcosa cambierà la prossima estate, con alcuni giocatori che di sicuro cambieranno aria.

Tra questi pare che lo stesso PSG non abbia dubbi su un nome in particolare. Secondo quanto riportato da ‘Le Parisien’, infatti, il club avrebbe deciso di scaricare Sergio Ramos dopo appena un anno dal suo arrivo a Parigi. Un contribuito scarsissimo ed una condizione fisica da rivedere, alla base di un’annata cosi difficile per l’ex Real Madrid. Il PSG sarebbe ormai deciso.