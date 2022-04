PSG, quale futuro per Pochettino? L’annuncio può cambiare tutto

Mauricio Pochettino parla in conferenza del futuro: permanenza in bilico per il tecnico? L’annuncio può cambiare tutto

Il futuro del Paris Saint-Germain, così come quello del suo allenatore, appare attualmente incerto. Lo scotto dell’eliminazione prematura in Champions League è una ferita ancora aperta. L’annuncio sui mesi a venire, però, può ora cambiare tutto.

Mauricio Pochettino, soprattutto secondo quanto riferito nelle ultime settimane dai media francesi, sembrerebbe essere sempre più lontano dal PSG. Con il sogno, che resta all’orizzonte, di portare Zinedine Zidane a Parigi, il club francese sembrerebbe avere piani abbastanza delineati per il futuro.

Oggi, tuttavia, in occasione della conferenza stampa per Angers-PSG che si giocherà nella giornata di domani alle ore 21:00, ha parlato proprio Mauricio Pochettino del suo futuro. L’annuncio può cambiare quello che succederà nei prossimi mesi? Ecco le sue parole.

PSG, Pochettino parla del futuro: “Ho ancora un anno di contratto e stanno facendo valutazioni sulla rosa”

Mauricio Pochettino parla in conferenza stampa in vista di Angers-Paris Saint-Germain. La sua squadra è prima in classifica di Ligue1 con 74 punti (a più 15 sul Marsiglia in seconda posizione). L’eliminazione agli ottavi di Champions, tuttavia, pesa ancora molto. E a tal proposito, Pochettino ha affermato: “Le valutazioni sulla stagione le faremo a fine campionato, dopo aver conquistato il titolo. Per il club l’obiettivo era la Champions ed essere usciti presto è motivo di delusione”.

“Per quanto riguarda me – ha riferito ancora Pochettino – nello specifico, ho ancora un anno di contratto qui. La volontà è quella di fare sempre meglio. Voglio vendicare questa stagione. Siamo tutti concentrati sulla vittoria del campionato e quindi anche sulle prossime partite. Per ora non ho parlato con la dirigenza della rosa della prossima stagione. Ma so che stanno facendo delle valutazioni”. Un annuncio questo che può puntare a spegnere le voci sul possibile cambio di panchina per il prossimo anno, allontanando la possibilità di un’eventuale rescissione anticipata tra le parti.