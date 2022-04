Juventus, clamoroso ritorno in panchina: la notizia sorprende tutti

Il rapporto tra Max Allegri e la Juventus potrebbe inaspettatamente interrompersi e si profila la possibilità di un clamoroso ritorno per i bianconeri.

Nonostante la situazione in campo abbia conosciuto una svolta positiva soprattutto in occasione della seconda parte di stagione, la permanenza di Max Allegri sulla panchina della Juventus è già in discussione. Al termine della sfida pareggiata contro il Bologna, un tweet di Lapo Elkann ha manifestato un mal contento che apre a molti scenari diversi.

Proprio John Elkann, come riferisce ‘Sportmediaset’, starebbe meditando dei cambi nei ruoli dirigenziali. Andrea Agnelli e Pavel Nedved potrebbero finire da parte e invece potrebbe avvenire l’atteso ritorno del grande idolo, Alessandro Del Piero.

Tanti cambiamenti nei posti che contano comproberebbero delle modifiche nelle strategie nonché nelle idee e quindi rendere incerta la posizione di Allegri.

Juventus, la suggestione: via Allegri, torna Conte

Max Allegri, tornato in bianconero da appena una stagione, ha un contratto fino al 2025 con la società torinese. Difficile pensare, considerato anche l’oneroso ingaggio, a un esonero ma lo stesso allenatore potrebbe decidere di lasciare la Juventus, qualora andasse via Andrea Agnelli, suo principale “sponsor” tra i vertici della società. Inoltre, Allegri gode delle lusinghe del PSG, che dovrebbe congedare Mauricio Pochettino a fine stagione.