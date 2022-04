Milan, super annuncio dopo la sconfitta con l’Inter: i tifosi ora esultano

Investcorp è pronta a restituire al Milan la sua centralità nel calcio mondiale e a tal proposito si prospettano delle importanti novità in sede di calciomercato.

La dura sconfitta del Milan nel derby contro l’Inter, valido per le semifinali di Coppa Italia, ha lasciato l’amaro in bocca alla squadra e ai tifosi, nonché la consapevolezza che il cammino per un futuro solido è cominciato ma è ancora lungo. Ad agevolare i piani di crescita del Milan c’è il cambio proprietà che incombe.

Nel giro di poche settimane, la società rossonera passerà da Elliot a Investcorp. L’approdo in dirigenza del fondo mediorientale apporterà grandi risorse e capitali, che saranno fondamentali in sede di calciomercato.

La certezza al momento è che resterà ai piani alti Paolo Maldini, che si è rivelato fondamentale nelle strategie tecniche della squadra. I nomi che individuerà saranno valutati e se ne discuterà poi con la nuova dirigenza, della quale non dovrebbe far parte invece Ivan Gazidis.

Milan, Investcorp arriva e porta in rosa cinque calciatori

Secondo quanto riferisce il ‘Corriere dello Sport’, appena dopo il closing, il nuovo gruppo dei proprietari detteranno le linee da seguire per il prossimo calciomercato. Al momento non sarebbero avvenuti contatti tra i rappresentanti del Milan attuale e coloro che invece fanno parte di Investcorp. Ogni cosa a suo tempo.

Ciò non significa che i lavori siano stati interrotti: Maldini e i suoi sono comunque a lavoro con intermediari e agenti. In rossonero potrebbero arrivare almeno 4-5 volti nuovi e importanti. Il primo nome potrebbe essere quello del difensore Botman, direttamente dal Lille. Pare, infatti, che manchi soltanto il nero su bianco con i francesi. Si potrebbe anche attendere il closing prima delle varie ufficialità, ma indubbiamente i tempi saranno maturi per quando la stagione terminerà e comincerà il calciomercato ufficialmente.