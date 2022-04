“Ha rifiutato il Milan”: doccia fredda per Pioli, il super affare è già saltato

Sfuma il primo grande affare che il Milan aveva in mente per la prossima stagione: dall’Inghilterra arriva la notizia.

Due settimane circa dovrebbero bastare affinché il Milan cambi definitivamente proprietà, passando dal fondo Elliot a Investcorp. Per i rossoneri dovrebbe avvicendarsi un salto di qualità e un salto nel futuro, considerato che si tratta di una transazione miliardaria e quindi di grandi piani affinché l’investimento frutti.

L’appeal del gruppo che reggerà il Milan e la storia vincente del club dovrebbero essere una combinazione trionfante sul fronte del calciomercato. Il fondo Investcorp avrà a disposizione capitali interessanti e ricchi per aiutare il Milan nella sua crescita e convincere grandi nomi a passare in rossonero dovrebbe essere abbordabile grazie alla tradizione della squadra milanese.

Nonostante ciò, ci sarebbe da registrare il primo tentato affare finito male e riguarda Raheem Sterling, attualmente al Manchester City.

Milan, Sterling non arriva: dall’Inghilterra i dettagli sul giocatore del City

Il giamaicano Sterling sarebbe un desiderio del Milan da tempo. D’altronde è nel pieno della sua carriera, avendo 27 anni e una grande esperienza sportiva alle spalle. L’attaccante, infatti, si è affermato nel gruppo squadra del City ma si era fatto notare già col Liverpool. Si tratta di un campione a tutti gli effetti che difficilmente accetterebbe di lasciare la Premier League per, difatti una “scommessa” professionale.

Secondo quanto riferisce ‘Daily Mail’, Sterling al momento ha un contratto con i Citizens fino al 2023, ma ha rifiutato ogni possibilità di trasferirsi al Milan, qualora arrivasse un’offerta. L’attaccante non ha alcuna voglia di lasciare il City e Guardiola, essendo per entrambi un giocatore chiave sia in campionato che in Champions League. Lì Sterling è felice e si sente del tutto apprezzato. Ai rossoneri toccherà cercare altrove e in tal senso c’è grande attenzione su Marco Asensio e Isco del Real Madrid, su Sebastian Haller dell’Ajax e Christopher Nkunku del Lipsia.