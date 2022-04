Calciomercato Roma, Tiago Pinto a sorpresa: c’è il regalo a Mourinho

Possibile intervento sul mercato da parte della Roma: ecco il regalo a sorpresa di Tiago Pinto per Mourinho

La Roma ha pareggiato al Maradona contro il Napoli 1-1 dopo aver disputato un gran secondo tempo. José Mourinho ha approfittato dei limiti della squadra di Spalletti per portare a casa un punto importante nella lotta per il quarto posto. Poi ci sarà anche la semifinale di Conference League contro il Leicester. Una competizione al quale lo Special One tiene tantissimo, così come tutti i tifosi della Roma. Dalla prossima sessione di calciomercato si inizierà a fare sul serio.

Non che la Roma fin qui abbia scherzato, ovviamente. Ma l’obiettivo dei Friedkin è al più presto quello di ritornare in Champions League e lottare con le prime quattro. Non sarà semplice, ed è per questo che Tiago Pinto non dovrà sbagliare i prossimi colpi in sede di mercato. Questa non è ancora la squadra a immagine e somiglianza di Mourinho, anche se ci sono parecchie cose positive da salvare.

Roma, nuovo colpo per Mourinho

Secondo quanto riferito da Record, la Roma è molto interessata a Gonçalo Ramos, attaccante del Benfica. Il portoghese, classe 2001, piace sia a Tiago Pinto sia a Mourinho ed è per questo che potrebbe essere il prossimo rinforzo dei giallorossi. Quest’anno ha segnato otto gol tra campionato e Champions League, un buon rendimento considerando che ha davanti giocatori del calibro di Darwin Nunez.

L’idea della Roma è quella di rinforzare l’attacco con profili giovani. Eldor Shomurodov è costato 18 milioni di euro e non ha mai inciso. Spesso Mourinho gli preferisce Felix Afena-Gyan. Il mercato potrebbe comunque essere influito dalla posizione in classifica dei giallorossi a fine stagione, e dalla vittoria o meno della Conference. Ma Tiago Pinto è già al lavoro.