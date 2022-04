Milan, doccia fredda per Pioli: l’infortunio al ginocchio è una batosta

Novità per il Milan per il finale di stagione. L’infortunio durante la sfida contro l’Inter sarà valutato in giornata.

In occasione delle semifinali di Coppa Italia, Inter e Milan, le due principali pretendenti per lo scudetto, hanno avuto modo di confrontarsi e non c’è stata storia. I nerazzurri hanno dominato la scena, concludendo la sfida per 3-0, mentre la squadra di Pioli è chiamata a riflettere su questa prima sentenza.

Per la squadra rossonera oltre al danno anche la beffa. Un nuovo stop che potrebbe condizionare negativamente il finale di stagione, nel quale c’è bisogno degli uomini più affidabili e in grande spolvero.

In tal senso è da monitorare la situazione di Ante Rebic. In occasione della sfida contro l‘Inter, mister Pioli l’aveva escluso dalla formazione titolare per poi utilizzarlo come risorsa a partita in corso. Tuttavia, il giocatore ha dato forfait durante l’intervallo a causa di un problema fisico e ha alzato bandiera bianca.

Milan, si teme lo stop per Ante Rebic: le ultime sull’infortunio

Al termine della partita di Coppa Italia, il tecnico Pioli è intervenuto pubblicamente in conferenza stampa e a domanda sulle condizioni del croato ha risposto: “Non l’ho schierato perché ha sentito un dolore al ginocchio e mi ha detto che non era in grado di scendere in campo, altrimenti l’avrei schierato”.

Secondo quanto riferisce ‘La Gazzetta dello Sport’, le prossime ore saranno chiave per capire cosa accadrà a Rebic. Lo staff medico del Milan è pronto a valutarlo e offrire la diagnosi. Nel frattempo già è stato allertato Marko Lazetic, giocatore arrivato a gennaio dalla Stella Rossa, che non ha ancora avuto modo di mostrarsi in prima squadra. Potrebbe essere arrivato il momento e l’augurio di Pioli è che sappia rispondere alla necessità.