DIRETTA Juventus-Fiorentina: segui la partita LIVE

Tutto pronto per il fischio di inizio di Juventus-Fiorentina, gara di ritorno della semifinale di Coppa Italia 2021/2022. Si parte alle 21.00.

Manca sempre meno al fischio di inizio di Juventus-Fiorentina, match valido per la semifinale di ritorno di Coppa Italia 2021/2022. All’Allianz Stadium di Torino, la formazione di Massimiliano Allegri ospita i viola di Vincenzo Italiano nell’atto secondo della sfida che mette in palio un posto in finale.

Chi passerà il turno affronterà l’Inter di Simone Inzaghi, approdato in finale ieri sera dopo il netto 3-0 ai danni del Milan di Stefano Pioli. La formazione toscana è decisa a vendere cara la pelle. Dopo aver eliminato Napoli ed Atalanta, Italiano cerca la continuità per arrivare alla finale dell’11 maggio 2022 in programma allo stadio Olimpico di Roma. La stessa ambizione, però, ce l’ha anche la Juve, vittoriosa nella gara di ritorno per 1-0 grazie ad un autogol di Venuti. A dare il via al match è il fischietto dell’arbitro Doveri, coadiuvato dagli assistenti Peretti e Bresmes. Al VAR, invece, c’è il duo formato da Banti e Meli.

Juventus-Fiorentina, le probabili formazioni

JUVENTUS (4-4-2): Perin; De Sciglio, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot; Morata, Vlahovic. Allenatore: Allegri. A disposizione: Szczesny, Pinsoglio, Chiellini, Dybala, Cuadrado, Pellegrini, Kean, Rugani, Miretti.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti; Milenkovic, Igor, Biraghi; Maleh, Torreira, Duncan; Gonzalez, Saponara, Cabral. Allenatore: Italiano. A disposizione: Dragowski, Odriozola, Terzic, Martinez Quarta, Nastasic, Amrabat, Bonaventura, Callejon, Sottil, Ikoné, Piatek, Kokorin.