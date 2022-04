San Siro è nerazzurra: Inter in finale di Coppa Italia, travolto il Milan

Non è un derby di Milano senza polemiche arbitrali e questo vale anche in Coppa Italia: l’Inter batte il Milan 3-0

Termina qui la prima semifinale di Coppa Italia 2021/22. Ad avere la meglio tra Inter e Milan sono stati i nerazzurri dopo una partita combattutissima nonostante il punteggio finale. A decidere la sfida è stato Lautaro Martinez con una doppietta e un gol di Gosens. L’argentino ha segnato il primo gol dopo soli pochi minuti con un destro al volo pazzesco, per il quale ci sono state delle critiche per la marcatura di Tomori. Il difensore inglese, infatti, ha difeso molto lontano da El Toro che è rimasto libero di battere Maignan.

Il secondo gol arriva nel momento migliore del Milan. I rossoneri in più di un’occasione si sono fatti ipnotizzare da Handanovic, che ha respinto tutti i tiri diretti verso la porta dell’Inter. Proprio quando i nerazzurri erano in difficoltà, Lautaro Martinez in contropiede, con un tocco sotto, ha freddato Maignan. Un 2-0 arrivato alla fine del primo tempo che ha un po’ tagliato le gambe ai rossoneri, che in caso di pareggio con gol sarebbero passati.

Inter-Milan, nerazzurri in finale grazie a Lautaro

Il secondo tempo è caratterizzato da una grande spinta del Milan, quantomeno alla ricerca del 2-1 per riaprire la partita. Un gol che arriva al 67′ con un tiro di Bennacer dalla distanza, con Handanovic rimasto immobile per le tante sagome che aveva davanti e che gli hanno impedito di vedere il pallone partire. Mariani ha però deciso di annullare il gol, perché davanti al portiere serbo c’è stato Kalulu che lo avrebbe disturbato al momento del tiro dell’algerino.

Una decisione difficilissima, che ha suscitato più di qualche polemica sui social e non solo. Nel finale il Milan ci prova fino all’ultimo minuto, ma l’Inter è brava a difendersi e a siglare il 3-0 con Gosens che vuol dire finale di Coppa Italia. Domani sarà il turno di Juventus e Fiorentina, impegnate all’Allianz Stadium.