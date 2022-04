Juventus-Fiorentina, colpo di scena: l’ufficialità spiazza tutti

Manca pochissimo per il ritorno di semifinale che si giocherà all’Allianz Stadium tra Juventus e Fiorentina, ma l’ufficialità spiazza la tutti

Manca ormai pochissimo al fischio di inizio di questo ritorno di semifinale di Coppa Italia. Questa sera ad affrontarsi saranno Juventus e Fiorentina. La gara partirà da un gol di vantaggio, a favore della Juventus, siglato nella gara di andata. Gol che tra l’altro, in questa competizione, vale ancora doppio. A poco tempo dall’inizio del match è arrivata anche una pesante e inattesa ufficialità.

Le due squadre hanno dunque comunicato le formazioni ufficiali. La Juventus, in casa propria, scenderà in campo con: Perin; De Sciglio, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Bernardeschi, Zakaria, Danilo, Rabiot; Vlahovic, Morata. Massimiliano Allegri non ha avuto problemi.

Mentre la Fiorentina vedrà come 11 titolari: Terracciano; Venuti, Martinez Quarta, Igor, Biraghi; Saponara, Torreira, Duncan; Gonzalez, Cabral, Ikoné. Proprio i viola dovranno fare a meno in campo, è ormai ufficiale, di un giocatore fondamentale per la propria difesa: Nikola Milenkovic.

Juventus-Fiorentina, Milenkovic out all’ultimo minuto: ufficiale l’assenza del difensore viola

La Fiorentina è arrivata a Torino con l’obiettivo di recuperare lo svantaggio della gara di andata in cui, con uno sfortunato autogol di Venuti, al 91° minuto, ha subito una rete molto pesante. La squadra di Vincenzo Italiano ha allora la volontà di dare filo da torcere ai bianconeri, che dal canto loro non vogliono rinunciare all’accesso in finale di Coppa Italia.

A ormai pochissimo tempo dall’inizio del ritorno di semifinale, tuttavia, per la Fiorentina non è arrivata una buona notizia. Nikola Milenkovic, infatti, è stato fermato in albergo da un forte attacco di gastroenterite e non prenderà parte alla gara. Un’ufficialità, giunta da poco, che pesa molto sul club viola. La difesa della Fiorentina dovrà perciò fare a meno della propria colonna portante e dovrà porre ancor di più massima attenzione a tutto, per contenere al meglio specialmente l’ex Dusan Vlahovic. Al suo posto ci sarà Martinez Quarta.