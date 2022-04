Mani nei capelli per De Laurentiis: Napoli, è ufficiale la batosta

Per Luciano Spalletti momento di riflessione in vista di Empoli-Napoli in programma per domenica alle 15:00.

Lo Stadio Maradona non è stato un fattore in favore degli azzurri di Luciano Spalletti nelle ultime due settimane. In partite chiave, davanti al pubblico più caloroso, la squadra ha perso contro la Fiorentina e amaramente pareggiato in occasione della sfida contro la Roma. Due risultati che condannano il cammino azzurro verso lo scudetto. Sebbene la matematica sia ancora a favore delle più rosee speranze, difficile immaginare di poter assistere alla brusca frenata contemporanea di Inter e Milan.

Come se non bastasse, mister Spalletti dovrà fare i conti, per i prossimi e ultimi impegni di campionato, anche con delle importanti defezioni. La prima c’è stata già contro la formazione di José Mourinho. Nell’occasione è stato assente David Ospina e l’ha sostituito Alex Meret.

Secondo il report pubblicato dal Napoli attraverso il proprio sito ufficiale, il colombiano potrebbe mancare anche contro l’Empoli, poiché il portiere non ha svolto allenamento a causa di una sindrome influenzale.

Napoli, a Empoli senza Lobotka e Juan Jesus? Le ultime

L’assenza di David Ospina non è la sola e nemmeno la più traumatica, in questo momento. È risaputo che Stanislav Lobotka si è imposto come uomo fondamentale per il centrocampo del Napoli sia per il suo ruolo che per la qualità che sta offrendo. Farne a meno è stato già complicato nella seconda parte del match contro la Roma. Gli azzurri sono andati visibilmente in difficoltà, ma difficile sarà recuperarlo per l’Empoli. Nella nota diffusa quest’oggi, il Napoli ha resto noto che l’infortunio dello slovacco necessiterà delle cure, poiché si tratta di una lesione di basso grado del bicipite femorale destro.

Mentre anche Di Lorenzo e Osimhen hanno svolto parte del lavoro personalizzato, Spalletti pensa alle soluzioni per sopperire al contributo di Lobotka e registra anche che Juan Jesus patisce un lieve trauma distorsivo al ginocchio destro, accusato nell’allenamento precedente. Con Koulibaly out per squalifica, l’assenza contemporanea del brasiliano sarebbe davvero un macigno… Tanti dubbi e alcune amare certezze.