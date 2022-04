Napoli, doccia gelata per Spalletti: l’infortunio è più grave del previsto

Napoli, guai in arrivo per mister Luciano Spalletti. Il tecnico azzurro perde uno dei suoi pilastri per le prossime due settimane.

Dopo la batosta contro la Roma di Josè Mourinho, il Napoli deve fare i conti anche con l’infortunio che ha colpito uno dei perni fondamentali dello scacchiere di mister Luciano Spalletti. Oltre ad anno, dunque, anche la beffa per il club partenopeo che rischia seriamente di essere tagliato fuori dalla corsa scudetto.

Spalletti perde per le prossime due gare Stanislav Lobotka. Il centrocampista azzurro non sarà a disposizione per i prossimi impegni di campionato. Il motivo? Il problema fisico accorso durante la sfida finita 1-1 contro la Roma. Nella conferenza stampa post match Spalletti sembrava piuttosto tranquillo, ma è chiaro che ora, probabilmente, non sarà dello stesso avviso.

Napoli, infortunio Lobotka: tempi di recupero

“Ha avvertito un forte crampo” aveva dichiarato Spalletti in conferenza dopo il pari, eppure, probabilmente così non sembra essere. La SSC Napoli non ha ancora comunicato le effettive condizioni del calciatore. Negli ultimi comunicati azzurri si legge solo di valutazioni da fare.

L’edizione odierna del ‘Corriere del Mezzogiorno’ ha provato ad anticipare il bollettino medico del club partenopeo. Secondo il quotidiano, dunque, le settimane di stop per Lobotka sarebbero circa due. Una bella gatta da pelare per il tecnico azzurro che dovrà ora ridisegnare il centrocampo vista l’assenza di uno dei suoi uomini migliori. Toccherà a lui risollevare le sorti ed il morale della squadra per evitare di mandare all’aria una intera stagione.