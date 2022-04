“La situazione deve cambiare”: Donnarumma trema, c’è l’annuncio

Termina 0-3 il match di Ligue1 tra Angers e PSG: la squadra di Parigi e Donnarumma ottengono un’altra pesante vittoria in campionato

Tutto facile in Ligue1 per il Paris Saint-Germain che ottiene contro l’Angers un’altra importante vittoria. Salendo così a 77 punti in classifica e mettendo in cassaforte la posizione di prima squadra nel campionato in Francia.

Mauricio Pochettino, seguendo la logica che ha scelto di perseguire a inizio stagione dell’alternanza, ha schierato questa volta titolare Keylor Navas. Il portiere ha così chiuso la 33^ giornata di Ligue1 portando anche a casa un ottimo clean sheet e mostrandosi come assoluto protagonista di una parata, all’inizio della gara. Episodio questo determinante per il risultato finale.

Tra Angers e PSG è, perciò, finita con un sonoro 0-3. A segno sono andati Kylian Mbappé, Sergio Ramos e Marquinhos. Tutto facile, allora, per i campioni di Francia in carica, che si sono portati così a più 15 sul Marsiglia secondo. Le dichiarazioni dello stesso Keylor Navas però sono arrivate come una doccia fredda per Donnarumma.

Angers-PSG, titolarità e clean sheet per Keylor Navas: ecco cos’ha dichiarato in merito a Donnarumma

Keylor Navas è quindi tornato a essere titolare contro l’Angers e ha fatto sì, con sicurezza, che la gara terminasse senza subire gol. Il PSG è salito a 77 punti in classifica. Al termine del match, poi, lo stesso Navas ha parlato ai microfoni di ‘Canal+’ e ha fatto riferimento a Gianluigi Donnarumma. Dichiarazioni inaspettate le sue. Il suo obiettivo è quello di restare a Parigi per la prossima stagione, ma la situazione per lui (secondo quanto riferito) dovrebbe cambiare.

Keylor Navas, dunque, senza molti giri di parole al termine di Angers-PSG, ha parlato del suo rapporto con Gianluigi Donnarumma. Facendo specialmente riferimento all’alternanza che coinvolge entrambi i difensori estremi della squadra. “Sono felice a Parigi – ha affermato Navas – e ho un buon rapporto con Donnarumma. Punto però a giocare tutte le partite. Anche per il prossimo anno, una situazione come quella vissuta nel corso di questa stagione, sarebbe complicata. La situazione deve cambiare“.