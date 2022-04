Occhio Inter, addio Lukaku: la notizia fa tremare Zhang e Marotta

Il ritorno di Romelu Lukaku è il sogno bagnato dei tifosi dell’Inter, ma attenzione alla notizia che fa tremare Marotta e Zhang: l’indiscrezione.

Lo scorso anno è stato uno dei motivi e dei trascinatori dell’Inter campione di Italia. Non solo per le tante reti messe a segno, ma anche e soprattutto per il ruolo di leadership che Antonio Conte gli aveva disegnato a pennello. Poi l’addio e il ritorno al Chelsea, in una seconda parentesi in ‘Blues’ che sta complicando l’ascesi di Lukaku.

Adesso, il futuro del colosso belga appare nuovamente in bilico. Il feeling con Tuchel non è mai sbocciato e (complice qualche infortunio) l’ex Inter ha fatto presto a finire ai margini del Chelsea. Lo stesso Chelsea che non vive un momento (dentro e fuori dal campo) di grande prospetto e che attende novità sul proprio avvenire.

Novità che, intanto, potrebbero svilupparsi già in sede di mercato. Non solo Lukaku, ma anche tanti altri calciatori di stanza a Stamford Bridge potrebbero dire addio. E sul bomber fiammingo si schiude la possibilità di un ritorno in Serie A.

Inter, occhio a Lukaku: può tornare in Italia, ma non in nerazzurro

Di qui, la suggestione di un ritorno all’Inter è facile. Seppur il futuro di ‘Big-Rom’ resti ancora tutto da scrivere. Intanto, arriva la notizia che fa gelare il sangue di Marotta e Zhang: secondo quanto riportato da ‘Goal.com’, anche il Milan starebbe ragionando su clamoroso inserimento per Romelu Lukaku.

Ai rossoneri, d’altronde, serve un centravanti trascinante. Giroud ed Ibrahimovic (cause anagrafiche) non hanno dato grandi garanzie e il solo Origi potrebbe non bastare. Ragion per cui, grazie anche ai proventi della qualificazione in Champions e di un possibile cambio di proprietà, il Milan resta alla finestra per un’incredibile sgarbo ai cugini nerazzurri.

Insomma, è ancora presto per parlare di colpo a sorpresa, ma i rossoneri appaiono interessati sullo sfondo. Una brutta notizia per Marotta e Zhang, che coltivano la suggestione Lukaku-bis, nella speranza che nessun ostacolo venga a frapporsi, in caso del giusto scenario.