Lautaro Martinez cambia i piani di Marotta: novità Dybala e Lukaku

La doppietta di Lautaro Martinez contro il Milan potrebbe stravolgere totalmente i piani di mercato dell’Inter in vista della prossima sessione estiva. Attenzione a Dybala e Lukaku.

Una doppietta ti cambia la vita. Potrebbe essere questo il riassunto del futuro di Lautaro Martinez in maglia nerazzurra. Le ultime gare del Toro starebbero complicando i piani di mercato di Marotta e Ausilio, pronti a sacrificare l’argentino per far cassa e finanziare il prossimo calciomercato.

Il Toro dal canto suo, continua a rispondere presente, e la sensazione è che la società nerazzurra potrebbe valutare la conferma dell’argentino con la rinuncia totale a Dybala. La Joya, svincolato dal prossimo 30 giugno, resta un chiaro obiettivo nerazzurro, ma soprattutto di Marotta.

Il dirigente nerazzurro, come confermato da alcune indiscrezioni, sarebbe pronto a sacrificare Lautaro per circa 70-80 milioni di euro per tentare l’assalto a Dybala e al possibile ritorno di Lukaku.

Lautaro Martinez complica i piani di mercato di Marotta: le novità

Domanda lecita in casa Inter: avrebbe veramente senso rinunciare a Lautaro (classe 1997) per puntare con forte decisione su Dybala (classe 1993). I nerazzurri incasserebbero circa 70 milioni di euro, ma bisognerà capire se il recente rendimento del Toro potrebbe far tornare sui propri passi Marotta e Ausilio.

Non solo Dybala. Il potenziale sacrificio di Lautaro Martinez potrebbe coincidere con l’affondo sul mercato su Lukaku. Il ritorno dell’attaccante belga potrebbe essere finanziato con un affare basato sul prestito con diritto o obbligo di riscatto fissato anche tra due anni. Operazione complicata, ma non impossibile. L’Inter, dal canto suo, valuterà se varrà la pena rinunciare seriamente a questo Lautaro Martinez, il quale ha improvvisamente complicato i piani di Marotta e della dirigenza interista.