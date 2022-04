“Firma a fine stagione”: Milan, la prima sorpresa per i tifosi arriva tra poco

Il prossimo colpo del Milan può essere la riconferma di un top player della rosa. La Gazzetta annuncia: “Firma a fine stagione”.

Il Milan di Stefano Pioli resta concentrato sul finale di stagione. La formazione rossonera è al lavoro per provare a vincere lo scudetto a fine campionato. L’obiettivo è tenere dietro l’Inter di Simone Inzaghi ed il Napoli di Luciano Spalletti, leggermente staccato in classifica dopo i passi falsi contro la Fiorentina e la Roma nelle ultime due partite di Serie A 2021/2022.

Servirà l’aiuto di tutti per centrare l’obiettivo finale e regalare ai tifosi una gioia che manca da diversi anni. Nel frattempo Paolo Maldini e Frederic Massara sono al lavoro per provare a battere la concorrenza in vista della prossima finestra di calciomercato. Prima di acquistare nuovi calciatori, però, servirà blindare i pezzi da novanta già presenti in rosa.

Calciomercato Milan, rinnovo Bennacer: firma a fine stagione

Dopo aver rinnovato il contratto a Theo Hernandez, Maldini e Massara sono al lavoro per raggiungere l’intesa anche con Rafael Leao. La trattativa è stata imbastita già tempo fa, ma al momento tutto sembra essere in stand-by. Stesso discorso vale per Ismael Bennacer.

Il centrocampista del Milan ha manifestato la volontà di restare a Milano. Come riferisce l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’, nonostante anche per Bennacer non ci siano nuovi sviluppi, la rosea lancia una notizia che fa gioire i tifosi rossoneri: “Firma a fine stagione”, titola il quotidiano. Una rivelazione che rende note le intenzione del club che, nel frattempo, è al centro dei rumors a proposito del passaggio societario.