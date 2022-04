Addio al PSG e ritorno in Italia: la notizia sorprende i tifosi

Con il campionato ad un passo il Psg pensa alla prossima stagione. Il club francese valuta sia i colpi in entrata che in uscita.

Dopo una sessione di calciomercato stellare il Psg non ha rispettato le attese ed ha deluso le aspettative di tanti dei suoi tifosi. Sono arrivati diversi campioni, da Gianluigi Donnarumma sino a Lionel Messi, ma la squadra francese è stata eliminata precocemente negli Ottavi di finale di Champions League. Il Real Madrid di Carlo Ancelotti è la squadra che ha messo fine, sorprendentemente in anticipo, ai sogni di gloria del club di Pochettino.

A fine stagione diversi calciatori potrebbero lasciare il club francese e tra questi uno dei principali indiziati è l’attaccante argentino Mauro Icardi. L’ex bomber dell’Inter non è più nei piani della società ed è totalmente oscurato dal trio delle meraviglie composto da Mbappe, Neymar e Lionel Messi. Il suo futuro in Francia è segnato e l’argentino sta iniziando a guardarsi intorno.

Secondo quanto riporta il Corriere della Sera ‘Maurito’ vorrebbe tornare in Italia, il campionato che prima alla Sampdoria e poi soprattutto all’Inter ha lanciato la sua carriera. La Juventus acquistando Vlahovic si è ‘tirata fuori’ ed una suggestione per il calciatore potrebbe essere un ritorno a Milano, questa volta sponda Milan.

Milan, nel mirino anche il calciatore del Psg

Il passaggio di Icardi in rossonero sarebbe a dir poco clamoroso e sia i tifosi del Milan che quelli (ormai nemici) dell’Inter sarebbero sorpresi di rivedere in Serie A ed a Milano il giocatore. Icardi e la sua compagna Wanda Nara hanno concluso nel peggiore dei modi la propria avventura in Serie A: il giocatore lasciò l’Inter letteralmente ai ferri corti con la società. L’argentino fu protagonista di un’autentica guerra mediatica con la società ed alla fine fu costretto all’addio.

Con il futuro di Ibrahimovic in bilico, il Milan cerca rinforzi in attacco. Il club rossonero segue Origi del Liverpool, ma Icardi potrebbe rivelarsi il colpo a sorpresa capace di stravolgere le gerarchie del nostro campionato.