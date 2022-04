“Contatti avviati”: Juventus-PSG, l’operazione a sorpresa fa sognare i tifosi

L’operazione che la Juventus potrebbe portare a termine a fine stagione è di altissimo livello: ecco l’indiscrezione

Due anni di basso livello per gli standard della Juventus stanno portando diverse critiche nei confronti della dirigenza. Anche Allegri ne ha subite, e pure parecchie, per il gioco che secondo tifosi e addetti ai lavori non ha dato alla squadra. La finale di Coppa Italia è l’opportunità per non concludere con zero titoli la stagione, cosa che non succede dal 2010/11. Sono infatti dieci anni che la Juve porta a casa almeno un trofeo a livello nazionale.

La dirigenza della Juventus sa che una Coppa Italia non può cambiare di tanto il giudizio sulla stagione. I veri, grandi obiettivi del club sono lo scudetto e la Champions League. Il quarto posto e l’uscita col Villarreal agli ottavi non sono abbastanza, ed è per questo che nella prossima estate ci sarà una rivoluzione che partirà da Paulo Dybala, che lascerà a parametro zero.

Juventus, contatti avviati col sostituto di Dybala

A questo punto vanno fatte le valutazioni su chi dovrà essere il sostituto di Dybala. Dipenderà tanto da come vorrà giocare Allegri, se con un attacco a due o a tre, e quindi il giocatore dovrà essere uno che si nutre di cavalcate sull’esterno. Secondo quanto riferito da Sky Sport, “la Juventus ha avviato i contatti per ingaggiare Angel Di Maria a parametro zero”. El Fideo ha il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno col PSG e verosimilmente non rinnoverà.

Ma sono anche altri i profili sondati. C’è Zaniolo, ovviamente, che al momento è in stand-by. Anche David Neres è finito nel mirino della Juventus: l’ex Ajax ha una clausola rescissoria con lo Shakhtar, ma a causa della guerra può liberarsi e condizioni favorevoli. Ma per ora la pista che porta a Di Maria viene valutata, anche perché accetterebbe un contratto di uno o due anni per poi chiudere la carriera in Argentina.