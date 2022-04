“Cosi è imbarazzante”: Inter-Roma, esplode la polemica prima del match

Mancano ancora due giorni alla sfida tra Inter e Roma, ed è già esplosa la polemica tra i tifosi delle due squadre.

Si prepara a giocarsi uno dei match più importanti dell’anno. Inter-Roma Sarà la sfida cruciale per raggiungere per capire come si andranno a stabilizzare gli equilibri della parte alta della classifica. La squadra nerazzurra ha ancora un match da recuperare, quello contro il Bologna, che potrebbe essere la chiave di volta per vedere i ragazzi di Simone Inzaghi al primo posto in classifica, a discapito di un Milan che di contro al momento possiede la vetta ma che allo stesso tempo ha davanti a sé anche un calendario molto complesso.

Di fronte una Roma che si trova alle porte della zona Champions. I tifosi giallorossi sognano un possibile aggancio al quarto posto, che matematicamente è ancora plausibile. Molto passa, ovviamente, proprio dalla partita di San Siro contro l’Inter. Il clima è già rovente, quando mancano ancora due giorni al match che si giocherà sabato alle 18. Un elemento, in particolare, sta facendo scatenare i tifosi.

Inter-Roma, arbitra il milanese Sozza: esplode la polemica

Come spesso accade, ad accendere il dibattito tra tifosi sono gli arbitri. In questo caso un arbitro, ovvero quello designato per il match che si giocherà al Meazza. Sarà Simone Sozza, della sezione di Seregno (provincia di Monza e Brianza) ad arbitrare la partita. Nativo di Milano, il direttore di gara sarà chiamato ad arbitrare un match che vedrà in campo proprio una della sua città natale.

E’ proprio qiuesto particolare aspetto che ha fatto indispettire i tifosi, in particolare quelli della Roma. Tantissimi, infatti, si sono riversati sui social per criticare la scelta di affidare ad un arbitro milanese la direzione di un match dove in campo ci sarà proprio l’Inter. “La designazione di Sozza per Inter-Roma è veramente un azzardo pericoloso”, scrive un utente su Twitter. “Dare la partita che può assegnare lo scudetto ad un arbitro che può essere umanamente condizionato dallo stadio, è imbarazzante”, ha ancora proseguito il tifoso.