Addio Kessiè e le decisioni su Diaz e Ibra: rivoluzione Milan

Diaz e Ibrahimovic potrebbero lasciare il Milan al termine della stagione. Il club rossonero potrebbe decidere di non rinnovare il contratto all’attaccante svedese e di non riscattare il trequartista spagnolo in vista della prossima stagione

Dopo la conferma dell‘addio di Kessiè, il quale non rinnoverà il suo contratto con il Milan in vista della prossima stagione, i rossoneri potrebbero dire addio anche a Romagnoli, il quale sarebbe pronto ad accasarsi alla Lazio a costo zero.

Occhi puntati anche sul rinnovo di Ibrahimovic. Punto interrogativo sul futuro dell’attaccante svedese, il quale vorrebbe proseguire la sua avventura al Milan per un’latra stagione. Il club rossonero, dal canto suo valuterà il da farsi. Difficilmente verrà presentata una nuova offerta da circa 7 milioni di euro stagionali.

Il Milan potrebbe valutare una nuova offerta annuale a cifre dimezzate o addirittura ancora inferiori. Il piano dei rossoneri sarà quello di ringiovanire la rosa in vista del futuro, puntando su un ridimensionamento del monte ingaggi. La situazione Ibrahimovic, quindi verrà analizzata con calma a fine stagione.

Diaz e Ibrahimovic: possibile addio a fine stagione

Non solo Ibrahimovic, il Milan valuterà attentamente anche la posizione di Diaz. Quotazioni decisamente al ribasso dopo una seconda parte di stagione decisamente deludente. I rossoneri potranno aprire al riscatto solamente di fronte a una richiesta decisamente conveniente da parte del Real Madrid, altrimenti Diaz farà ritorno in Spagna.

In caso di addio a Diaz, il Milan potrebbe concentrare le sue attenzioni su Renato Sanches, valutato circa 30 milioni di euro e attualmente in forza al Lille. Il portoghese potrebbe dire sì a rossoneri già nelle prossime settimane dopo la fine ufficiale della stagione in corso. Non solo Sanches occhio anche a Dybala: la Joya, come noto, si svincolerà dalla Juventus il prossimo 30 giugno.