Milan, salti di gioia per Pioli: appuntamento in arrivo, affare fatto

Il Milan sarebbe vicinissimo alla conclusione del primo trasferimento in entrare per la prossima stagione: il calciatore arriva dal Liverpool.

Indubbiamente il Milan di Stefano Pioli l’anno prossimo sarà principalmente ritoccato in attacco. La squadra ha bisogno di abbassare il tetto anagrafico dei suoi terminali offensivi per poter costruire un progetto ambizioso per il futuro. Al di là dell’apporto di Zlatan Ibrahimovic e Olivier Giroud, la carta d’identità dei due obbliga a pensare a un domani in cui non saranno parte della rosa rossonera.

Da diversi mesi la società milanese valuta il profilo del 27enne Divock Origi. Il calciatore è in forza al Liverpool, ma il suo contratto scadrà il prossimo 30 giugno. L’occasione per i rossoneri è ghiotta, poiché l’investimento più importante riguarderà l’ingaggio e quindi il contratto che sarà offerto all’attaccante.

Il giocatore sarebbe convinto del trasferimento e la trattativa potrebbe entrare nel vivo proprio nei prossimi giorni.

Milan-Origi, trattativa nel vivo: la chiusura non è lontana

Secondo ‘La Gazzetta dello Sport’, le parti sarebbe vicinissima alla conclusione. Pare, infatti, che da tempo si stia lavorando all’intesa e che siano da limare soltanto gli ultimi dettagli. La prossima settimana potrebbe esserci l’appuntamento definitivo tra il Milan e l’entourage del calciatore per mettere nero su bianco sulla trattativa.

L’ex rossonero Mudingayi alcuni giorni fa ha rilasciato un’intervista ai microfoni di ‘Tuttosport’, incitando proprio i rossoneri a portare in Italia il calciatore: “Chi prende Origi, fa un affare. È ancora giovane e ha tanta esperienza in campo internazionale. Tutte le volte che viene chiamato in causa dal Liverpool, dà un contributo importante. Ha ogni qualità per fare bene”. Pare che nonostante il suo talento, Origi non sia considerato più così importante dal Liverpool con altri piani per il futuro e il Milan è pronto ad approfittarne.