Napoli, un top club ne approfitta: Spalletti rischia di perdere uno dei titolari

Napoli, un top player può salutare a fine stagione. Una big europea si è fiondata sul cartellino del calciatore per approfittare della situazione.

Il Napoli di Aurelio De Laurentiis è pronto alla rivoluzione in vista del prossimo anno. Il club azzurro deve ancora risolvere la questione rinnovi di alcuni calciatori top come Dries Mertens e David Ospina, in scadenza contrattuale a giugno 2022. I due calciatori azzurri non hanno ancora trovato l’intesa con la società. La situazione del belga è tutta da decifrare, anche se sembrano esserci maggiori spiragli per una permanenza a Napoli rispetto al portiere colombiano.

Oltre ai calciatori in scadenza, bisognerà capire quali sono le intenzioni e le mosse del ds Cristiano Giuntoli sui giocatori già presenti in rosa. Dopo la bocciatura delle ultime settimane, il futuro di Piotr Zielinski è in bilico. Il centrocampista polacco non ha convinto mister Luciano Spalletti che ha preferito tenerlo in panchina contro la Roma per poi lanciarlo, con scarsi risultati, a gara in corso.

Calciomercato Napoli, il Bayern Monaco piomba su Zielinski

Zielinski ha un contratto in scadenza a giugno 2024. Nonostante questo, l’edizione odierna di ‘La Repubblica’ lancia una indiscrezione di mercato che fa tremare parte dei tifosi azzurri, divisi circa l’operato del calciatore. Il quotidiano, infatti, riferisce dell’interessamento di un top club europeo per il cartellino del polacco.

Il Bayern Monaco sarebbe piombato su Zielinski con insistenza. Primi sondaggi da parte del club di Bundesliga che potrebbe approfittare del ‘malumore’ del ragazzo, poco utilizzato nelle ultime settimane e reduce da una stagione al di sotto delle aspettative vista la poca incisività nel gioco e nelle geometri spallettiane.