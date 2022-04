Juventus, nome a sorpresa dalla Germania: pronto il colpo

Nome a sorpresa dalla Germania per la Juventus per rinforzare la rosa nella prossima sessione di calciomercato

La Juventus lunedì scenderà in campo al Mapei Stadium contro il Sassuolo. Una sfida importantissima in ottica quarto posto. La Roma è in gran forma e ha intenzione di mettere pressione ai bianconeri fino all’ultima giornata. Il pareggio col Bologna a Torino non ha fatto piacere ad Allegri e a Lapo Elkann: un altro risultato negativo potrebbe scatenare altri malumori. Dall’altra parte c’è una squadra, come quella di Dionisi, in grado di far male a chiunque grazie ai suoi uomini offensivi.

Dalla prossima estate saranno diversi i calciatori che lasceranno la Juventus. Su tutti Dybala, probabilmente anche Bernardeschi, entrambi in scadenza di contratto. Cuadrado e Perin hanno rinnovato. Mentre c’è da valutare la situazione terzini che questa stagione non sono stati i punti di forza di Allegri, come invece spesso è capitato nelle sue precedenti gestioni. E si parla soprattutto di quelli a sinistra.

Juventus, colpo a sinistra dalla Germania

E’ il caso di Alex Sandro, finito nel mirino delle critiche di tifosi e addetti ai lavori. La sua involuzione è sotto gli occhi di tutti e poi c’è Luca Pellegrini, che per quanto possa essere valido, non è ancora pronto per essere il terzino titolare della Juventus. Ecco perché il club bianconero si guarda intorno, consapevole che in giro per l’Europa ci sono profili importanti. Secondo quanto riferito da Nicolò Schira su Twitter, la Juve sta monitorando David Raum dell’Hoffenheim.

Raum è un terzino sinistro classe ’98, che sta disputando una grande stagione in Bundesliga. Sono ben tre i gol segnati e addirittura dieci gli assist in ventotto partite. Nasce come terzino, ma può giocare anche come esterno di centrocampo sia a sinistra, sia a destra. Una duttilità indubbiamente apprezzata da Allegri. Bisognerà capire quanto effettivamente chiederà l’Hoffenheim alla Juventus visto che il contratto di Raum scadrà nel 2026.