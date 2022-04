“La situazione non è facile”: il campione fa tremare il mercato, c’è l’annuncio

Il futuro del campione resta ancora in bilico, ma arriva comunque l’annuncio di mercato: la situazione sembra non essere semplice

Il futuro del campione in Bundesliga continua ad essere incerto. Il suo contratto è in scadenza alla fine della prossima stagione, ma l’attaccante polacco continua a essere uno degli imprescindibili della squadra. Arriva, da parte sua, anche l’annuncio di mercato.

Robert Lewandowski è approdato tra le file del Bayern Monaco ormai ben otto anni fa e ha trascinato molto spesso la squadra avanti nelle principali competizioni a suon di gol. Il suo contratto è in scadenza il 30 giugno del 2023, ma per il momento appare ancora incerta la possibilità che possa rinnovare e restare.

Il Bayern Monaco non vorrebbe perdere il suo campione. A maggior ragione con il rischio di perderlo a parametro zero se non dovesse alla fine effettivamente rinnovare. Lasciar andare un attaccante che in 43 partite ha giocato 48 gol e ha servito 6 assist non risulta essere un passo semplice. Su di lui, perciò, si concentra l’attenzione di molti club. A tal proposito, lo stesso giocatore ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’.

Bayern Monaco, il futuro di Lewandowski resta in bilico. C’è l’annuncio del campione: “La situazione per me non è facile”

Il futuro di Robert Lewandowski tra le file del Bayern Monaco, dopo otto lunghi e importanti anni, quindi sembra ora come ora restare ancora incerto. Questa volta, ai microfoni di ‘Sky Sport’, è stato dunque lo stesso Lewandowski a parlare del sul suo futuro.

“Ci sarà presto – ha rivelato l’attaccante polacco classe 1988 – un incontro tra noi e la società. Ma finora non è successo niente di speciale. Sto anche notando cosa sta succedendo. La situazione per me non è facile“. Alla domanda più specifica, riferita a tutti gli effetti su una sua eventuale permanenza al Bayern Monaco, il giocatore non ha voluto rispondere in modo specifico.