“Quanto ci manca, riprendiamolo!”: Juve, tifosi in rivolta sui social

La Juve, in vista della gara contro il Sassuolo, ricorda il passato sui propri profili social: il video fa impazzire i tifosi

La Juventus, lunedì sera alle ore 20:45, chiuderà la 34^ giornata di Serie A affrontando il Sassuolo. Al Mapei Stadium, i bianconeri cercheranno di riscattare anche la gara di andata persa contro i neroverdi. A tal proposito, sui social, il club ha voluto ricordare i tempi passati.

Uno degli ex più rimpianti dai tifosi della Juventus è senza dubbio Paul Pogba. Il centrocampista francese ha detto addio alla Juve il 9 agosto del 2016, giorno in cui si è trasferito tra le file del Manchester United. Con un’operazione da ben 105 milioni di euro.

In tante occasioni, allora, i tifosi hanno sperato che il centrocampista potesse tornare a Torino. A vestire nuovamente la maglia bianconera. Specialmente in questi ultimi anni, in cui la squadra ha presentato i maggiori problemi di gioco a livello di centrocampo appunto. In vista del match contro il Sassuolo il club ha voluto riportare alla memoria un ricordo in particolare. Un ricordo il cui protagonista è proprio Paul Pogba.

Sassuolo-Juve, i tifosi ci sperano e il video social accende gli animi: “Riprendiamolo!”

La Juventus ha voluto ricordare, con un video postato tramite il proprio profilo ‘Instagram’, una super giocata condotta da Paul Pogba quando era ancora tra le file bianconere. Giocata che terminò con un bel gol segnato proprio al Mapei Stadium a Reggio Emilia. Lì dove la squadra di Massimiliano Allegri andrà a giocare nella serata di lunedì.

Da lì si sono scatenate le fantasie dei sostenitori bianconeri, che in tante occasioni non hanno nascosto la volontà e la speranza di riavere il francese in squadra. A maggior ragione per la possibilità, ormai sempre più concreta, che ci sia per la sua partenza a parametro zero dal Manchester United. Il suo contratto scadrà il 30 giugno del 2022. I commenti al video allora non si sono fatti attendere: “Quanto ci manca, riprendiamolo!“. O ancora: “Così fa male, poi uno ci crede davvero”.