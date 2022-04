Pogba, annuncio definitivo sul futuro: colpo di teatro e tifosi spiazzati

Paul Pogba lascerà il Manchester United: l’inatteso in conferenza stampa è una notizia per la Juventus, la quale potrebbe muoversi subito per il calciatore.

Il desiderio di riportare Paul Pogba alla Juventus è ormai vivo da tempo. Nel corso dell’ultima stagione le parti, anche pubblicamente, si sono scambiate dei messaggi, che fanno capire quanto l’idea sia viva da ambo i lati.

Oltre alle varie dichiarazioni si sarebbe giunti anche a concretizzare tale scenario. Il tutto tramite i contatti che la società bianconera avrebbe avviato con l’entourage del francese. Tuttavia, il desiderio non basta. A livello economico, infatti, sarebbe difficile sostenere l’ingaggio di Paul Pogba da circa 15 milioni di euro a stagione. Ciò rendere complicata la trattativa e rischia di arginarla.

Di questa situazione di stallo starebbe approfittando il PSG. A quanto pare, i parigini potrebbero presto fare scacco matto e portare in patria il calciatore appena 29enne. I francesi sono allettati dall’idea di poterlo prendere a parametro zero e quindi di doversi fare carico soltanto del contratto. Le parti dovrebbero aggiornarsi prossimamente.

Pogba lascia il Manchester United: Juventus o PSG? Le parole di Rangnick

Mentre si cerca di capire la direzione che prenderà il futuro del centrocampista di origini guineane, il tecnico dello United lascia poco spazio al dubbio principale, ovvero il futuro a Manchester. In occasione della conferenza stampa di presentazione della gara contro l’Arsenal, Ralf Rangnick ha parlato schiettamente della situazione di Pogba: “È un grande calciatore, ha vinto la Coppa del Mondo con la Francia, è un titolare della Nazionale. Sappiamo bene il suo potenziale, quanto possa essere bravo ma è come pochi altri giocatori, che lottano per dare il meglio in campo per un club come lo United. Non è soltanto il caso di questa stagione o delle ultime settimane. Da quanto ricordo, è così da anni”.

Sul futuro Rangnick non lascia spazio alle interpretazioni e pare che tutto sia stato deciso dalla volontà del giocatore: “Tutto indica che Pogba non rinnoverà il suo contratto. Non so, ma sembra più di tutto che lui non voglia essere più qui per la prossima stagione”.