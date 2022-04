Atalanta, tre gol per far affondare il Venezia. Lukic trascina il Torino

Sono finite da pochi minuti le partite delle 15.00 della trentaquattresima giornata di Serie A: vincono Atalanta e Torino.

Venezia-Atalanta e Torino-Spezia sono finite da pochi istanti. Successo corsaro per la formazione di Gian Piero Gasperini che torna al successo, dopo tre sconfitte consecutive in campionato, con un netto 3-1 allo stadio Pier Luigi Penzo di Venezia. Passo falso per la formazione di Paolo Zanetti che scende all’ultimo posto a quota 20 punti in elenco. Sale a 54 punti, invece, la Dea, all’ottavo posto in classifica generale.

Vince anche il Torino grazie al 2-1 allo stadio Olimpico Grande Torino contro lo Spezia di Thiago Motta. La formazione granata di Ivan Juric conquista tre punti e sale a quota 43 all’undicesimo posto. Stop per i liguri, bloccati a quota 33 al quindicesimo posto.

Venezia-Atalanta, la sintesi del match

Ad aprire le danze ci pensa Mario Pasalic al minuto 43: il calciatore della formazione ospite si ritrova il pallone sui piedi dopo una giocata spettacolare di Muriel. A quel punto è facile per lui mettere il pallone in rete per il momentaneo 0-1. In avvio di ripresa l’Atalanta raddoppia: al minuto 47 Muriel vince un contrasto, supera Svoboda e serve Zapata che da due passi batte Maenpaa. La rete che chiude la partita arriva al minuto 63: colpo di testa vincente e gara in cassaforte. Nei minuti finale è utile solo per le statistiche la rete di Crnigoj.

Torino-Spezia, la sintesi del match

Il Torino vince e convince contro lo Spezia di Thiago Motta. I granata passano in vantaggio in apertura di partita, al minuto 5, grazie a Lukic: la sua conclusione da calcio di rigore spiazza Provedel. Il numero dieci si ripete nel secondo tempo con un mancino sul primo palo che vale il 2-0. Al minuto 96 rigore per lo Spezia: dopo il check con il VAR il direttore di gara assegna il penalty ai liguri per un fallo in area di rigore su Manaj. Dal dischetto si presenta proprio Manaj che non sbaglia e porta lo score sul definitivo 2-1.

Classifica Serie A

Milan 71 punti, Inter* 69, Napoli 67, Juventus 63, Roma 58, Lazio 56, Fiorentina* 56, Atalanta* 54, Verona 48, Sassuolo 46, Torino* 43, Udinese* 39, Bologna* 38, Empoli 34, Spezia 33, Sampdoria 29, Cagliari 28, Genoa 22, Venezia* 22, Salernitana* 22.

*Una partita in meno