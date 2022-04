“È terribile”: Inter-Roma, tifosi furiosi e polemiche sui social

Inter-Roma, nerazzurri avanti grazie a Dumfries e Brozovic. Non sono felici i tifosi giallorossi che hanno già trovato il ‘colpevole’.

Inter-Roma è finita nel caos dopo il gol di Denzel Dumfries nel primo tempo. La formazione nerazzurra è avanti 2-0 allo stadio Giuseppe Meazza contro la formazione giallorossa del grande ex Josè Mourinho. Il gol del vantaggio consente a Simone Inzaghi di mettere in discesa la gara, anche se c’è ancora tutto un secondo tempo da giocare.

Esultano i tifosi dell’Inter; furiosi, invece, quelli capitolini. Il motivo? Oltre al doppio svantaggio i supporters romanisti non sono felici della prestazione dell’estremo difensore Rui Patricio.

Inter-Roma, Rui Patricio nella bufera

Il gol di Dumfries ha fatto scatenare gli spettatori presenti a San Siro. Nel bene e nel male, infatti, gli spalti si sono infiammati. Da una parte hanno esultato i tifosi nerazzurri, dall’altra si sono infuriati i tanti giallorossi presenti a Milano. Anche sui social network è scoppiata la buefra tra i supporters della squadra di Josè Mourinho.

Rui Patricio, infatti, è finito nella bufera dopo il gol da centravanti puro messo a segno da Dumfries. In particolare, in tantissimi non sono stati felici dal movimento dell’estremo difensore giallorosso, reo di aver subito un gol sotto le gambe e di non essere stato impeccabile nell’uscita sul difensore nerazzurro: “Perché è uscito Rui Patricio? Portiere terribile”, scrive un utente su ‘Twitter’. Dello stesso avviso anche altri tifosi che, alla fine del primo tempo, si sono riversati sui social per esprimere tutto il proprio disappunto.