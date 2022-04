Betis-Valencia è una sfida tra giovani talenti: Rodri Sanchez vs Bryan Gil

Betis e Valencia metteranno in mostra questa sera alcuni tra i giovani più interessanti nel panorama spagnolo. Attesa per un gran duello.

La finale di Coppa del Re tra Betis Siviglia e Valencia vedrà opposte due squadre molto giovani ed interessanti. I padroni di casa sono un mix tra giovani e calciatori di talento più esperti ed anche nel Valencia ci sono giocatori giovanissimi di qualità. In questa stagione il Betis ha ottenuto risultati migliori delle aspettative ed è ancora oggi in piena lotta per la zona europea, a pochi punti addirittura dal quarto posto.

Particolare è il caso di Rodri Sanchez e Bryan Gil. I due sono compagni di squadra con la maglia della Nazionale Under 21 e questa sera si affronteranno nella finale di Coppa. Sia il Betis che il Valencia sono club molto abili a scovare talenti, spesso sottovalutati in Europa.

Sia Rodri che Bryan Gil hanno avuto diverse esperienze in precedenza e solo nei rispettivi club hanno definito la propria consacrazione. Il centrocampista del Valencia Bryan Gil è in prestito dal Tottenham. Il calciatore di Barbate ha già debuttato nella Nazionale maggiore ed è considerato tra i principali talenti del calcio andaluso.

Betis-Valencia, una finale inedita tra due sorprese

In Premier Gil ha avuto poche occasioni per dimostrare il proprio valore ed a Valencia ha ottenuto la stabilità necessaria per mettere in mostra il suo valore. Bryan ha trovato molto spazio, ma è ancora alla ricerca del primo gol con il nuovo club. La sfida tra Betis e Valencia metterà comunque in vetrina diversi giovani interessanti.

Da Ilaix Moriba fino a Rodri e non solo, i due club osservano molto le giovanili dei club iberici e ogni anno lanciano diversi talenti del calcio spagnolo. La 117 finale della storia della Coppa del Re mostra tanti spunti e c’è grande attesa per questo straordinario evento.