Donnarumma e Navas spiazzano: è successo dopo la vittoria della Ligue 1

E’ finalmente arrivato il momento di esultare per il Paris Saint Germain, campione di Francia. E Donnarumma festeggia cosi…

Una stagione dove le delusioni sono state tante, quella che sta vivendo il Paris Saint Germain. L’eliminazione amara dalla Champions League, che ha sollevato critiche furibonde contro la squadre di Mauricio Pochettino. Non bastano i campioni per riuscire a portare a casa tutti gli obiettivi prefissati, e questo all’ombra della Tour Eiffel l’hanno ormai imparato. Cosi come l’eliminazione dalla Coppa di Francia, un altro passo falso che è costato critiche pungenti a Donnarumma e compagni.

Eppure, al netto di quella che è stata una stagione in chiaro scuro, è arrivato finalmente il momento di festeggiare anche per il Paris Saint Germain. La squadra di Pochettino, infatti, si è laureata proprio stasera campione di Francia, con un largo anticipo rispetto alla fine del campionato.

PSG, festa per il titolo: Donnarumma contento a metà…

E’ bastato un pareggio per conquistare la vittoria matematica del titolo, arrivando cosi a portarsi a casa un titolo che era annunciato ormai da settimane. Troppo largo il vantaggio dei parigini rispetto alla seconda in classifica, mantenuto nel corso del tempo. In campionato, dunque, il Paris Saint Germain è riuscito a non perdere colpi.

Un vantaggio arrivato con Lionel Messi, che ha cosi festeggiato il suo primo titolo francese con un gol che ha dato modo alla sua squadra di portarsi avanti e di poter sognare i festeggiamenti già in serata. Non ha rovinato la festa il pareggio del Lens arrivato con la rete di Jean.

Una festa che ha ovviamente coinvolto anche Gigio Donnarumma anche se, va detto, il portiere italiano si può dire contento a metà. Ennesima panchina per l’estremo difensore italiano, anche in una serata dove ci sarebbe spazio soltanto per la gioia del titolo. Una situazione, quella che vede lui e Keylor Navas protagonisti, che per forza di cosa dovrà cambiare in vista della prossima stagione. Lo stesso costaricano, proprio negli scorsi giorni, ha chiarito che quest’alternanza non potrà proseguire anche il prossimo anno.

Festeggiamenti grandi nello spogliatoio, e c’è un retroscena da annotare: l’ex portiere del Milan ha ben pensato di postare subito sui social una foto con Keylor Navas, entrambi sorridenti e pronti a darsi alla pazza gioia. Insomma, Gigio contento e consapevole: il prossimo anno sarà diverso.