Icardi sprofonda nel baratro: PSG, l’ufficialità è una batosta

Il PSG si prepara alla sfida contro il Lens che può valere il titolo ma intanto arriva la batosta per Icardi: brutta notizia per l’argentino.

Il titolo è ormai ad un passo. Al PSG, infatti, basterà una vittoria stasera contro il Lens per laurearsi campione di Francia con 4 giornate di anticipo. Un successo che però non basterà per spegnere le polemiche e le critiche a cui il club è andato incontro, dopo la precoce eliminazione dalla Champions League subita per mano del Real Madrid.

Il futuro del tecnico Mauricio Pochettino è quanto mai a rischio e non è da escludere che alla fine si arrivi al divorzio (piace molto Zinedine Zidane come eventuale sostituto). Lo stesso discorso può essere fatto per Mauro Icardi che, nelle ultime ore, ha rimediato una lesione al quadricipite destro di basso grado che lo obbligherà a restare ai box per un periodo compreso tra le due e le tre settimane.

Una tegola per il calciatore, autore di una stagione fin qui ricca più di delusioni che di soddisfazioni: appena 5 gol in 30 presenze complessive, di cui 4 in Ligue 1. Un bilancio negativo e lontano dalle aspettative iniziali che, con tutta probabilità, lo spingerà a prendere la decisione di lasciare Parigi nella prossima sessione del mercato.

PSG, che tegola: Icardi fuori per infortunio

In questi mesi Icardi si è dovuto accontentare delle briciole lasciate dal tridente formato da Neymar, Lionel Messi e Kylian Mbappé. Solo 46, ad esempio, i minuti giocati in Champions League. Il problema fisico subito, confermato dal PSG attraverso uno specifico bollettino medico, rappresenta quindi l’ennesima delusione da digerire per l’ex Inter.

La sua ultima presenza in campo risale al 17 aprile (ingresso al novantesimo), visto che in occasione della successiva sfida vinta ai danni dell’Angers il tecnico Pochettino ha dovuto fare a meno di lui per colpa di un dolore registrato durante il riscaldamento. Il rientro in campo dell’attaccante è ancora un rebus ed è probabile che la società gli conceda tutto il tempo per guarire al 100%. Poi, sarà tempo di sedersi intorno ad un tavolo e capire se proseguire o interrompere il matrimonio.