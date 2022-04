Sampdoria, pareggio amaro al Bentegodi: la lotta salvezza si infiamma

Risultato che è positivo per la Sampdoria, quello materializzatosi al Bentegodi. Il pareggio rischia di diventare un problema per Giampaolo.

Un pareggio amarissimo per la Sampdoria, che in quel del Bentegodi sbatte contro un Verona che ha giocato con grande coraggio ed alla fine ha anche portato a casa un pareggio che rischia di diventare un pericoloso risultato proprio per i ragazzi di Giampaolo. Non è bastato ai blucerchiati il gol di Ciccio Caputo, che dal dischetto ha firmato il vantaggio che ha regalato per qualche minuto grandi speranze alla squadra ligure.

Al 78′, infatti, è arrivato il pareggio di Gianluca Caprari che ha cosi dato modo ai clivensi di rimettersi in piedi e dare una spallata sostanziosa alla Sampdoria. Un match giocato su ritmi non particolarmente elevati, ma tra due squadre che hanno situazioni di classifica molto diverse. Se l’Hellas è ormai salvo, infatti, per la Sampdoria la permanenza in Serie A resta profondamente a rischio.

Samp, il pareggio fa tremare le ultime: si infiamma la lotta Scudetto

Vincere stasera avrebbe dato alla squadra di Giampaolo la possibilità di arrivare al prossimo importante match con qualche consapevolezza in più. Il pareggio, però, sta stretto alla Sampdoria, soprattutto dopo essere stata in vantaggio per buona parte della partita. Certo, strappare punti al Bentegodi non è mai facile, ma da dietro spingono. Si, perchè la prossima sfida contro il Genoa potrebbe essere un match decisivo. Senza dimenticare, poi, che proprio il Grifone (cosi come tutte quelle dietro) hanno ancora il turno da giocare.

Non va dimenticato, poi, che c’è la Salernitana che addirittura ha ancora una partita da recuperare, e dunque ha ampie possibilità di avvicinare proprio i blucerchiati con le due partite che ha da giocare. Una situazione che per Giampaolo rischia di complicarsi, ed una lotta salvezza destinata a tenere con il fiato sospeso fino alla fine del campionato.