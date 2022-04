Sampdoria, mani nei capelli per Giampaolo: tegola per il derby col Genoa

Arrivano brutte notizie per la Sampdoria, in vista del derby salvezza contro il Genoa. Tegola pesante per Giampaolo.

La lotta salvezza continua ad essere accesa, e da qui alla fine della stagione ogni partita metterà in palio punti importanti per le squadre che si contendono la permanenza in Serie A. La Salernitana ha riacceso le speranze proprio nelle ultime settimane, e con una partita in meno da giocare si rimettere seriamente in corsa per mantenere la categoria, nonostante sembrasse spacciata fino a qualche mese fa.

Ben tre squadre a 22 punti animano le ultime tre posizioni, e c’è una città in particolare che soffre non poco. Il Genoa è penultimo in classifica, ma c’è anche la Sampdoria che rischia concretamente di farsi risucchiare nei bassifondi. In questi minuti la squadra di Giampaolo è in campo contro il Verona, e vincendo si porterebbe a più 10 sulle ultime della classe (ma con una partita in più).

Sampdoria, tegola per Giampaolo in vista del derby

Restano, però, alcuni elementi che non possono lasciare serena la squadra blucerchiata. In primis il fatto che Genoa e Salernitana devono ancora giocare, ed in campani hanno anche una partita in meno da recuperare. Senza contare, poi, che il prossimo turno di Serie A ha in programma anche il derby della lanterna.

Proprio in vista di quest’ultimo match, tra l’altro, non arrivano buone notizie per Giampaolo. L’allenatore, infatti, non potrà contare su Tomas Rincon che contro l’Hellas si è beccato l’ammonizione. Il giocatore era in diffida, e dunque salterà la partita contro il Grifone. Un’assenza importante per l’allenatore della Sampdoria.