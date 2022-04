Genoa-Cagliari, tegola pesante: mani nei capelli per l’allenatore

Genoa e Cagliari si preparano allo scontro salvezza in programma domenica: arrivata la brutta notizia che complica i piano di un allenatore.

Un crocevia di cruciale importanza, specie alla luce delle vittorie consecutive ottenute dalla Salernitana ai danni della Sampdoria e dell’Udinese. Gara senza appello quella che attende domenica alle ore 18 il Genoa ed il Cagliari. Due squadre in piena crisi che, in questa parte conclusiva della stagione, dovranno cercare di macinare quanti più risultati utili positivi per evitare di vivere l’incubo della retrocessione.

Centrare l’obiettivo, in ogni caso, non appare facile. I sardi, ad esempio, nelle ultime 5 partite hanno rimediato 4 sconfitte e una vittoria a fronte di 13 gol subiti e appena 3 fatti. Il tecnico Walter Mazzarri, negli ultimi giorni, ha portato la propria squadra in ritiro chiedendo ai suoi di mantenere alta l’attenzione e cercare di bissare il successo di sabato scorso contro il Sassuolo.

I padroni di casa, invece, arrivano da 3 ko di fila patiti per mano del Verona, della Lazio e del Milan. La situazione di classifica resta drammatica (22 punti, a -6 proprio dal Cagliari) e nella giornata odierna il tecnico Alexader Blessin ha ricevuto la peggiore delle notizie possibili, che rende ancora più impervia la strada che conduce verso la salvezza.

Genoa, nuovo problema fisico per Criscito

Domenico Criscito infatti, stando a quanto rivelato da ‘Il Secolo XIX’, ha subito un nuovo infortunio: si parla, in particolare, di un affaticamento muscolare che rischia di renderlo indisponibile per la prossima gara di campionato. L’ennesimo problema fisico, che si inserisce nella fin qui tribolata stagione vissuta dal terzino (in passato accostato al Toronto).

Solo 16 le presenze totalizzate dal capitano rossoblù, “condite” da 5 gol (l’ultimo datato il 5 novembre) ed un assist. Fino a dicembre il suo rendimento era stato positivo, poi però una serie infinita di complicazioni a livello muscolare lo hanno costretto a passare più tempo in infermeria che all’interno del rettangolo verde. Blessin spera di ricevere presto buone notizie ma le premesse non sono delle migliori.