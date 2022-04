Futuro Chelsea, tra Lukaku e non solo: arriva l’addio ufficiale

Dopo la vittoria in campionato contro il West Ham il tecnico del Chelsea Thomas Tuchel ha fatto un importante ammissione sul futuro.

Il Chelsea di Tuchel fortifica il terzo posto in classifica con la vittoria nel derby di Londra contro il West Ham. I Blues, campioni d’Europa in carica, prima sprecano l’occasione del vantaggio con Jorginho. L’azzurro sbaglia un calcio di rigore a pochi minuti dal termine e solo la rete di Pulisic nei minuti di recupero evita ulteriori polemiche.

Nonostante la vittoria in casa Chelsea la situazione non è delle migliori. L’addio societario di Abramovich ha complicato le cose e nessuno al momento conosce il futuro del club. Al termine del match Tuchel ha annunciato ai microfoni di Sky Sports l’addio di Antonio Rudiger, pilastro della difesa del club.

Il centrale tedesco è in scadenza di contratto, da tempo c’erano rumors sul suo futuro ed ora è arrivata la conferma del tecnico. Ecco le sue dichiarazioni: “Tony ci ha informato che vuole lasciare il Chelsea, me lo ha comunicato dopo una chiacchierata privata”.

Chelsea, Tuchel ammette i problemi societari

Dopo l’avventura a Roma Rudiger è letteralmente esploso a Londra, dove ha vinto la Champions League e non solo. Il giocatore è da tempo nel mirino della Juventus, attenta ad opzioni a parametro zero, anche se nelle ultime settimane in pole sul giocatore c’è il Real Madrid di Carlo Ancelotti.

Tuchel ha voluto ringraziare il giocatore ed ha precisato: “Senza le sanzioni avremmo potuto presentare un’offerta, ma le nostre mani ora sono vuote”. Un messaggio sicuramente importante non solo per Rudiger, ma anche per la situazione di Romelu Lukaku. L’attaccante belga è fuori dai progetti del club e negli ultimi mesi si è discusso più volte di un clamoroso ritorno all’Inter: il club nerazzurro studia con attenzione la situazione del club inglese.