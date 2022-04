Chelsea, la notizia dell’ultim’ora spiazza: due nuovi acquirenti a sorpresa

Continuano le manifestazioni di interesse per rilevare il Chelsea da Roman Abramovich. Clamorosi i nomi dei nuovi interessati.

Come ben sappiamo tutti le conseguenze geopolitiche della guerra in Ucraina si stanno facendo sentire anche nel mondo del calcio. Uno dei club maggiormente colpiti è il Chelsea di proprietà dell’imprenditore russo-israeliano Roman Abramovich che, a seguito delle sanzioni che stanno colpendo il suo paese, si trova costretto a vendere i Blues.

Naturalmente un club come il Chelsea, che proprio sotto la gestione Abramovich ha vissuto un periodo ricchissimo di successi con tante vittorie sia in patria che all’estero, ha un valore economico altissimo. Fa gola a tantissimi, ma solo in pochi, con un buon conto in banca, possono permettersi di avanzare un’offerta.

Nelle ultime settimane era circolata la voce di un clamoroso interessamento di Stephen Pagliuca, nuovo proprietario dell’Atalanta, pronto a sbarazzarsi in fretta e furia della sua partecipazione nel club bergamasco pur di ottenere il controllo del Chelsea. Adesso invece altri due nomi clamorosi sembrerebbero essere interessati ai Blues: Lewis Hamilton e Serena Williams.

Chelsea, Hamilton e la Williams pronti all’offerta

Stando a quanto riporta Sky Sport UK i due sportivi sarebbero parte di una cordata capitanata dall’ex presidente del Liverpool, che però non ha mai fatto mistero di tifare Chelsea, Martin Broughton. Hamilton e la Williams, che sono molto amici, si sarebbero messi d’accordo per mettere sul piatto 20 milioni di sterline ed entrare nella cordata.

Entrambi, inutili le presentazioni, sono delle vere e proprie icone dei rispettivi sport e potrebbero quindi essere il ‘volto’ perfetto della nuova cordata. Al momento però la situazione è ancora tutta in divenire. Il Chelsea, come detto, fa gola a molti e certamente Abramovich ha l’imbarazzo della scelta a chi vendere.