Calciomercato Juventus, un colpo stellare è possibile: il motivo

La Juve può concludere un acquisto a cinque stelle sulla strada già percorsa con Dani Alves: sarebbe l’eccezione alla linea tracciata

La sconfitta della Roma contro l’Inter nel pomeriggio di ieri ha fatto tirare un grosso sospiro di sollievo alla Juventus, che ora avverte molto di meno la pressione dei giallorossi nella corsa per la Champions League. Nel match di domani sera alle 20.45 con il Sassuolo, i bianconeri conosceranno anche il distacco da Lazio e Fiorentina (i viola hanno una partita in meno). Con il Sassuolo poi possono mettere una seria ipoteca sul piazzamento Champions.

La dirigenza bianconera intanto ha già cominciato le riflessioni per imbastire la nuova campagna acquisti. L’obiettivo è rinforzare la rosa soprattutto in quelle che sono state le carenze degli ultimi anni. ‘La Gazzetta dello Sport’ ha rivelato uno dei piani della società di Andrea Agnelli.

Juventus, Angel Di Maria nel mirino dei bianconeri: l’argentino si libera dal PSG e può far contento Allegri

L’argentino può essere l’eccezione in una linea molto precisa. L’obiettivo della Juventus è quella di ringiovanire la squadra. Ma anche ponderare bene le spese. La società di Agnelli con l’operazione Vlahovic chiusa a gennaio ha evidenziato di non aver precluso a prescindere degli investimenti. Sebbene questi saranno compiuti per calciatori ‘futuribili’, ovvero effettivi che potrebbero poi generare dei profitti nel futuro.

Di Maria, in scadenza a giugno con il PSG (vi è un’opzione per un rinnovo di un ulteriore anno tuttavia non sembra interessare a nessuna delle due parti procedere a sfruttarla in questo momento), ha un ingaggio di 6.5 milioni di euro netti a stagione ma con i bonus può giungere a circa 7.5, una cifra superiore al limite bianconero fissato dai 7 milioni di euro di de Ligt. Di Maria però potrebbe rappresentare l’eccezione e avvicinarsi a questa soglia. Si tratta di una grande opportunità di mercato che come aggiunge ‘La Gazzetta dello Sport’ la Juventus potrebbe cogliere, così come ha fatto in passato quando ha prelevato Dani Alves al termine del suo contratto con il Barcellona.

Le qualità del 34enne di Rosario non sono in discussione malgrado uno spazio ristretto al PSG. Il calciatore può giocare sia come mezzala sia come esterno d’attacco. Questo consentirebbe ad Allegri di avere anche diverse opzioni. La Gestifute lo ha proposto alla Juventus e ad altre formazioni europee. I bianconeri ci pensano.