Colpo di scena Neymar: PSG, l’annuncio sul futuro è una sentenza

Neymar ha parlato al termine della partita col Lens, una sfida che ha consentito al PSG di ottenere il titolo: nessuna speranza per i tifosi

Aria turbolenta a Parigi. Non è bastata la vittoria dell’ottava edizione della Ligue 1 negli ultimi dieci anni per riportare il sereno al Parco dei Principi. La squadra di Mauricio Pochettino ha dovuto fare i conti con il singolare modo di festeggiare scelto dai suoi tifosi. Non solo questo però.

Durante la partita, infatti, non sono mancati i fischi. Particolarmente fischiato è stato Neymar. Il calciatore brasiliano era stato bersaglio del malumore dei sostenitori parigini già nelle passate giornate quando il pubblico ha ‘beccato’ pure Messi riservando applausi invece per Kylian Mbappé per il quale non è ancora chiaro il futuro. Il brasiliano, intanto, ha risposto per le rime all’atteggiamento dei tifosi nei suoi confronti.

PSG, Neymar non gradisce i fischi ed avvisa i tifosi: “Si stancheranno, ho ancora altri tre anni di contratto”

L’attaccante brasiliano ex Barcellona al termine della partita pareggiata contro il Lens per 1-1 che ha incoronato la squadra di Mauricio Pochettino ha parlato del suo rapporto con i tifosi. Una relazione che negli ultimi mesi è arrivata ai ferri corti. Nonostante ciò, Neymar ha mostrato di non essere disposto ad assecondare questo clima e ha risposto in maniera stizzita alla situazione. Dopo il match, infatti, ha risposto in questo modo a chi gli ha ricordato i fischi copiosi piovuti al suo indirizzo durante la sfida: “I tifosi si stancheranno di fischiarmi perché ho ancora tre anni di contratto con il PSG”. Parole che lasciano senza speranze i supporters de ‘les parisiens’: a giudicare da quanto detto dovranno farsene una ragione, il brasiliano non si muoverà.

Diversi gli infortuni che hanno condizionato le sue ultime stagioni con la maglia del club francese. In questa, Neymar è apparso sul terreno di gioco in 25 occasioni, 19 in campionato e 6 in Champions. Il calciatore non ha lasciato il segno neppure in una circostanza nella massima competizione europea per club mentre ha firmato 11 reti nel campionato. Un bottino magro per un talento della sua dimensione. ‘O Ney’ però non ha nessuna intenzione di darla vinta ai suoi tifosi e lavorerà per il riscatto.