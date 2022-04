“Non ti preoccupare di questo!”: Spalletti, il futuro e la risposta in diretta

Luciano Spalletti parla dopo la pesante sconfitta patita al Castellani contro l’Empoli. Fa mea culpa, e poi risponde sul futuro.

Una sconfitta clamorosa per come è avvenuta, quella del Napoli al Castellani. Una rimonta dell’Empoli avvenuta in dieci minuti, con i toscani che hanno ribaltato il doppio vantaggio della squadra di Spalletti. L’errore clamoroso di Meret, ma anche una squadra che evidentemente non ha saputo gestire la pressione di un Empoli mai domo dall’inizio alla fine. Già nel primo tempo gli azzurri avevano trovato diverse difficoltà, andando a sbloccare il match con il gol di Mertens arrivato in un momento molto complesso.

Poi il raddoppio ed un blackout durato dieci minuti, dove gli azzurri hanno di fatto buttato alle ortiche i tre punti. Sui social in tanti si sono scagliati contro Meret e l’errore grave che portato al pareggio dei toscani, ma il finale di partita è stato un vero e proprio disastro.

Napoli, Spalletti fa mea culpa in diretta: poi il futuro…

Luciano Spalletti non è ovviamente contento di quanto visto in campo nella fase finale. Un problema anche di gestione delle energie nervose, per il quale lo stesso allenatore si sente responsabile. E cosi è arrivato il mea culpa in diretta ai microfoni di DAZN: “Sul finale abbiamo perso un po’ di attenzione, abbiamo perso qualche palla di troppo. Sull’attenzione e la continuità, ha molto responsabilità l’allenatore“, ha spiegato il tecnico azzurro. “Devo pagare la conseguenze di quello che avviene in campo”, ha ancora proseguito l’allenatore.

Poi dallo studio chiedono se questa sconfitta possa avere ripercussioni sul futuro dell’allenatore stesso o di qualche giocatore, ed ecco la risposta piccata di Spalletti. “Non ti preoccupare di questo, queste sono valutazioni che si faranno dopo. Abbiamo ancora da qualificarci per la Champions”, ha ribattuto l’allenatore del Napoli. Ci sarà tanto da parlare nel post partita.