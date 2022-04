Cagliari, adesso sì che sono guai: il Genoa affonda Mazzarri

Una rete nei minuti finali di Badelj ‘inguaia’ il Cagliari. Bella prova gagliarda del Genoa che ci prova e ottiene tre punti fondamentali.

Nel match valido per la trentaquattresima giornata di Serie A tra Genoa e Cagliari è una sfida con poche emozioni che esplode nel finale. Poche occasioni ed una gara che si sblocca al novantesimo, è il Genoa a vincere di misura e riaprire la corsa salvezza.

Nel primo tempo è il Genoa a provarci di più, ma senza risultati. Il Cagliari è nervoso e tenta solo qualche ripartenza in contropiede. Poco spettacolo ed una sfida dove prevale la noia. Mazzarri continua con un atteggiamento difensivo ed anche Blessin lo imita, mantenendo una squadra compatta e senza grandi sbilanciamenti.

La prima reale occasione arriva ad inizio secondo tempo con Joao Pedro che lambisce il palo. Niente da fare e Sirigu si ripete in un’altra occasione, Mazzarri e Blessin provano a fare cambi offensivi, ma la situazione non cambia. Nel finale è il croato Badelj a firmare la rete che riapre tutto e lancia nuovamente il Genoa in piena lotta per la salvezza.

Genoa-Cagliari, arriva una sorpresa nel finale

Il Cagliari spreca l’opportunità di allungare e si trova ora invischiato in un finale di stagione che si preannuncia caldissimo. I sardi hanno un atteggiamento troppo rinunciatario e alla fine pagano.

Ancora a secco l’attacco dei sardi ed in particolare Joao Pedro, in netta difficoltà in questo girone di ritorno. Nei padroni di casa importante l’ingresso in campo nella ripresa di Destro e di Yeboah, bravi a dare maggiore brillantezza ai liguri, nonostante l’assenza del gol.

CLASSIFICA SERIE A: Inter 72, Milan 71; Napoli 67; Juventus 63; Roma 58+; Fiorentina 56, Lazio 56; Atalanta 54; Hellas Verona 49+; Sassuolo 46; Torino 43; Udinese 40*; Bologna 39*; Empoli 37; Spezia 33+; Sampdoria 30+; Cagliari 28; Salernitana 25; Genoa 25; Venezia 22